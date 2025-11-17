Furioso temporal en la Patagonia: tres embarcaciones terminaron bajo el agua en Caleta Paula

Un violento temporal de viento que afecta a gran parte de la Patagonia provocó el hundimiento de tres embarcaciones en el puerto de Caleta Paula, al sur de Caleta Olivia, en Santa Cruz. Las ráfagas, que este lunes superaron los 120 kilómetros por hora, generaron condiciones extremas en la costa y terminaron derribando las defensas que sostenían a los barcos amarrados.

De acuerdo con medios locales, el incidente ocurrió en cuestión de minutos. Trabajadores portuarios y equipos de emergencia fueron testigos del momento en que las naves cedieron ante la fuerza del oleaje impulsado por el viento. Ninguna de ellas tenía tripulación a bordo, por lo que no se registraron heridos.

Tras la intervención de Prefectura Naval, se decidió esperar a que mejoren las condiciones meteorológicas para evaluar el estado de las embarcaciones y determinar si existe la posibilidad de reflotarlas o retirarlas del muelle.

El Gobierno provincial activó el Comité de Operaciones de Emergencia

La situación climática llevó al Gobierno provincial a activar medidas preventivas en todo el territorio. Con la alerta naranja vigente, se suspendieron las clases, se cerraron dependencias públicas y se restringió el tránsito en rutas debido al riesgo de vuelcos y caída de objetos.

En ciudades como Río Gallegos, Las Heras y Caleta Olivia, los servicios de emergencia ya realizaron más de 60 intervenciones por voladuras de techos y daños estructurales en viviendas. En algunos casos, vecinos tuvieron que ser evacuados.

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) se reunió este mediodía en la Subsecretaría de Protección Civil, en Río Gallegos, para seguir minuto a minuto el desarrollo del temporal. Desde allí, las autoridades analizaron el impacto del fenómeno y coordinaron las acciones de asistencia.

La subsecretaria de Protección Civil, Sandra Gordillo, señaló que desde temprano trabajan bomberos, protección civil municipal, agentes de seguridad vial y Vialidad Provincial. “En Río Gallegos recién empiezan a sentirse las ráfagas más fuertes y se espera que continúen hasta la madrugada del martes 18”, advirtió.

Gordillo informó que las zonas más castigadas son Las Heras y Caleta Olivia, donde se reportaron numerosas voladuras de techos y más de un centenar de pedidos de asistencia. “Tenemos viviendas completamente afectadas y personas evacuadas”, detalló.

La funcionaria adelantó, además, que el pico del temporal se espera para la tarde. La provincia trabaja con nodos operativos en Las Heras y Río Gallegos, y no descarta elevar el nivel de emergencia tras una evaluación prevista para las 17 horas.

