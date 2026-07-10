Cambió el pronóstico y las lluvias llegan al AMBA para el partido de la Selección Argentina

El pronóstico del tiempo dio un giro en las últimas horas y el mal tiempo volverá a decir presente en el AMBA para la hora del partido de la Selección Argentina que tendrá lugar este sábado a las diez de la noche de nuestro país, así lo señaló el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Los especialistas explicaron que el ingreso de aire húmedo favorecerá el desarrollo de lluvias aisladas y chaparrones sobre la Ciudad de Buenos Aires y el territorio bonaerense.

Si bien no se esperan fenómenos meteorológicos severos de manera generalizada, el cambio en el pronóstico podría afectar la circulación vehicular y generar demoras en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires durante la noche.

Clima en Buenos Aires: el frío y la humedad se instalan este viernes 10 de julio con probabilidad de lluvias en el AMBA

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El pronóstico actualizado confirma así que el partido de la Selección se disputará con un escenario meteorológico en el AMBA distinto al previsto días atrás: la lluvia vuelve a ganar protagonismo y será una de las variables a tener en cuenta para quienes salgan de sus casas durante la noche.

Se esperan lluvias para el sábado a la noche durante el partido de la selección argentina

La lluvia entra en juego: así estará el clima desde las 22 durante el partido de la Selección Argentina

Según el pronóstico actualizado del Servicio Meteorológico Nacional, a partir de las 22 horas aumentarán las probabilidades de lluvias aisladas sobre la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, coincidiendo con el horario en el que miles de personas estarán siguiendo el partido de la Selección argentina.

Las precipitaciones podrían presentarse de manera intermitente, con cielo mayormente cubierto y ambiente frío.

Cuándo vuelven las lluvias y que pasará con el frío polar en el AMBA: el pronóstico anticipa un cambio gradual en la temperatura

La temperatura se ubicará entre los 10 y 12 grados, mientras que el viento soplará desde el sector este y sudeste, aportando mayor humedad. En algunos sectores del conurbano no se descartan chaparrones de intensidad moderada durante el transcurso de la noche

Qué pasará con el tiempo durante el fin de semana en el AMBA

El panorama comenzará a mejorar en el AMBA una vez que el sistema de inestabilidad se desplace hacia el este. Para las jornadas siguientes se espera una disminución gradual de la nubosidad y el retorno de condiciones más estables, aunque con temperaturas bajas, típicas del invierno.

Giró en el prónostico para el fin de semana en el AMBA

Alerta por frío polar en Chile y Argentina: heladas intensas, nevadas y temperaturas extremas

Las mínimas continuarán siendo frías durante las primeras horas del día, mientras que las máximas tendrán una leve recuperación gracias a la presencia de algunos períodos de sol. No obstante, el ambiente seguirá fresco durante las noches y madrugadas.

PM/LT