El tiempo comenzará a mostrar cambios en el AMBA, el ingreso de humedad y el avance de un nuevo sistema frontal, favorecerán el ingreso de las lluvias, mientras que el intenso frío polar comenzará a perder fuerza de forma progresiva, aunque las primeras horas de la mañana continuarán siendo muy frías.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en el Área Metropolitana de Buenos Aires habrá tiempo inestable hacia el final de la semana y el comienzo de la próxima, cuando un frente frío interactúe con aire más húmedo proveniente del norte.

Después de varios días marcados por la masa de aire polar, temperaturas mínimas extremadamente bajas y jornadas con cielo mayormente despejado, las condiciones del tiempo comenzarán a cambiar y a retirarse lentamente.

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Una masa de aire polar afectará a la Argentina con heladas y ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora

Las mínimas empezarán a recuperarse lentamente, especialmente en zonas urbanas del AMBA, mientras que las máximas mostrarán un ascenso gradual impulsado por el ingreso de aire menos frío.

Posibles chaparrones hacia el final de la semana

El meteorólogo y comunicador del SMN, Christian Garavaglia, indicó que el retiro del aire polar no implica necesariamente un cambio brusco hacia temperaturas elevadas, sino “una recuperación gradual de los valores térmicos”.

El especialista remarcó que durante la transición todavía pueden registrarse mañanas frías, especialmente en localidades suburbanas y sectores rurales del conurbano bonaerense, donde el enfriamiento nocturno continúa siendo importante.

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Las marcas empezarán a recuperarse, especialmente en zonas urbanas del AMBA, mientras que las máximas mostrarán un ascenso gradual impulsado por el ingreso de aire menos frío.

La vocera del Servicio Meteorológico Nacional, Cindy Fernández, explicó que “cuando esa masa de aire polar comienza a desplazarse hacia el este, suele ingresar humedad desde el norte y eso genera un cambio en las condiciones del tiempo, con mayor nubosidad y posibilidad de precipitaciones”.

Cuándo vuelven las lluvias en el AMBA

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Según el pronóstico oficial, las primeras lluvias podrían registrarse hacia el final de la semana. En principio, serían de intensidad débil a moderada y podrían presentarse en forma de chaparrones aislados antes de generalizarse sobre distintas zonas del territorio bonaerense.

El incremento de la humedad también favorecerá un aumento de la nubosidad, por lo que las jornadas completamente despejadas dejarán paso a cielos mayormente cubiertos.

PM/ff