El panorama meteorológico para la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) este miércoles 8 de julio estará marcado por un cielo cubierto y marcas térmicas estables dentro de los parámetros invernales. La jornada transcurrirá sin mayores sobresaltos en la región central, aunque con un marcado contraste frente al escenario climático extremo que afecta al sur del país.

La información de servicio más crítica y urgente se traslada al norte de la Patagonia, donde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por lluvias intensas. El fenómeno impactará con fuerza durante las primeras horas del día, generando precipitaciones acumuladas extraordinarias y complicaciones severas por acumulación de agua y nieve en zonas cordilleranas.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy miércoles 8 de julio

Para la jornada de hoy en CABA, se prevé un cielo predominantemente nublado tanto a la mañana como a la noche. La temperatura máxima alcanzará los 15°C durante la tarde, mientras que la temperatura mínima se ubicará en los 9°C, consolidando un ambiente fresco y húmedo.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Clima miércoles 8 de julio

La humedad promedio se sostendrá alta, en torno al 67%, lo que mantendrá una atmósfera pesada y visibilidad algo reducida en las áreas suburbanas. En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de rain es baja, registrando apenas un 10% de probabilidad tanto para el período diurno como nocturno.

Los vientos soplarán de forma moderada con una velocidad de 12 km/h provenientes del sector norte. Esta circulación inyectará algo de humedad pero detendrá momentáneamente el ingreso de aire frío polar, manteniendo las marcas térmicas estables.

Investigadora del CONICET: “Los resultados ponen a prueba las teorías sobre la formación de galaxias en el universo temprano”

En el Gran Buenos Aires se sentirá un rigor térmico ligeramente más marcado, especialmente en la zona suburbana del oeste y el sur del conurbano, donde las mínimas matinales se presentaron más bajas. En localidades costeras del norte bonaerense, las condiciones de nubosidad serán idénticas a las de la Capital Federal.

Subtítulo: Alertas y clima en el resto de Argentina

El Sistema de Alerta Temprana del SMN mantiene bajo alerta roja por lluvias a las provincias de Neuquén y Río Negro. Las localidades más afectadas serán San Martín de los Andes y San Carlos de Bariloche, donde se esperan acumulados de agua de entre 60 y 100 mm, pudiendo superar de forma puntual los 150 mm.

El Sistema de Alerta Temprana del SMN mantiene bajo alerta roja por lluvias a las provincias de Neuquén y Río Negro

En las zonas más elevadas de estas jurisdicciones montañosas, las precipitaciones se manifestarán como nevadas intensas o una persistente mezcla de lluvia y nieve. La situación requiere extremar las precauciones ante el riesgo inminente de anegamientos y desbordes de cursos de agua locales.

Hacia el resto del territorio nacional, predominará una masa de aire estable pero fría en la franja central, mientras que el extremo norte argentino registrará marcas térmicas más templadas bajo un cielo parcialmente cubierto.

Pronóstico extendido y tendencia semanal

Para el jueves 9 de julio, feriado nacional, las condiciones se mantendrán muy similares con cielo nublado y marcas térmicas estables, registrando una temperatura máxima de 16°C y una temperatura mínima de 10°C. Los vientos rotarán temporalmente hacia el oeste con una velocidad leve de 6 km/h.

Hallazgo arqueológico: 18 nuevas tumbas en Egipto con lenguas de oro y un sarcófago

El cambio definitivo de escenario llegará hacia el viernes 10 de julio, cuando se proyecta un descenso del termómetro con una máxima de 12°C y una mínima de 10°C. El ingreso de aire húmedo desde el este elevará la humedad al 88% y duplicará las chances de lluvias, con un 20% de probabilidad de precipitaciones.

El fin de semana comenzará el sábado 11 de julio con condiciones grises, cielo nublado y marcas térmicas de entre 9°C y 14°C. Los vientos se reacomodarán desde el sudeste a 6 mph, sosteniendo la elevada humedad ambiente en toda la región metropolitana.