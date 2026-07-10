El cierre de la semana traerá consigo un quiebre definitivo en las condiciones meteorológicas para la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Tras transitar jornadas de relativa estabilidad invernal, el viernes 10 de julio se perfila como el día clave en el que el invierno volverá a mostrar su faceta más cruda, húmeda e inestable, forzando a los habitantes de la región metropolitana a reforzar el abrigo y tener el paraguas a mano.

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Descenso del termómetro y humedad extrema para el viernes

El ingreso de una masa de aire muy húmedo proveniente de forma directa desde el sector este alterará por completo el panorama climático en la Capital Federal y el conurbano bonaerense. Para este viernes 10 de julio se proyecta una notable contracción en la amplitud térmica de la jornada. La temperatura máxima apenas escalará hasta los 12°C durante las horas de la tarde, mientras que la temperatura mínima se sostendrá en un piso de 10°C, consolidando un ambiente fresco de principio a fin.

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El viernes 10 de julio se perfila como el día clave en el que el invierno volverá a mostrar su faceta más cruda, húmeda e inestable

Este cambio de circulación inyectará un caudal de vapor que elevará la humedad promedio de la atmósfera hasta un extremo del 88%. Esta condición saturada no solo favorecerá la reducción de la visibilidad en las áreas suburbanas y accesos vehiculares, sino que además duplicará las chances de lluvias en la región, registrando un 20% de probabilidad de precipitaciones y lloviznas intermitentes a lo largo de todo el período diurno y nocturno.

La tendencia del tiempo para el inicio del fin de semana

Este nuevo frente corta la racha de marcas térmicas estables que se presentaron tanto el miércoles como durante el feriado nacional del jueves 9 de julio, jornadas donde el viento norte había contenido provisionalmente el aire polar permitiendo máximas de hasta 16°C. El viernes marcará el inicio de un ciclo gris que se extenderá de forma directa hacia el descanso semanal.

El fin de semana comenzará el sábado 11 de julio bajo condiciones idénticas de nubosidad y rigor térmico. Para esa jornada se prevé un cielo mayormente cubierto con una temperatura mínima que descenderá hasta los 9°C y una máxima que apenas rozará los 14°C. La rotación de los vientos hacia el sector sudeste, soplando a una velocidad leve de 6 kilómetros por hora, garantizará que las condiciones de pesadez y la elevada humedad ambiente se sostengan en toda la franja norte y sur del Gran Buenos Aires.

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