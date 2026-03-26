Mañana registrarás condiciones de tiempo estable y muy agradable en la franja central de la Argentina, con el sol como protagonista exclusivo. El escenario meteorológico presentará un marcado contraste federal, ya que mientras Buenos Aires disfrutará de una tarde templada, el extremo sur del país enfrentará ráfagas de viento muy fuertes que superarán los 90 km/h.

El clima en CABA y el Conurbano para este jueves

Al salir de casa temprano, notarás un ambiente fresco con una sensación térmica cercana a los 15°C, lo que te obligará a vestir una campera liviana. El cielo lucirá completamente despejado durante la mañana, aunque la presencia de neblinas en las zonas suburbanas del AMBA reducirá la visibilidad en autopistas y accesos, exigiendo máxima precaución al volante.

Clima jueves 26 de marzo

Con el transcurrir de las horas, el termómetro ascenderá de manera sostenida hasta alcanzar una máxima de 24°C bajo un sol radiante. La jornada cerrará con una noche sumamente placentera y vientos leves del sector noreste, condiciones ideales para realizar actividades al aire libre o salidas nocturnas, ya que no se prevén precipitaciones ni ráfagas molestas en la Capital Federal.

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Qué pasará con el tiempo en el resto del país

En el norte argentino, especialmente en las provincias de Formosa y Misiones, el calor se hará sentir con máximas que rozarán los 31°C. El Servicio Meteorológico Nacional mantendrá el monitoreo sobre la nubosidad en el NEA, aunque la probabilidad de lluvias resultará escasa para mañana. Los habitantes de esta región deberán hidratarse bien y utilizar protección solar ante el índice de radiación elevado.

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Por el contrario, la Patagonia sentirá el rigor del clima con alertas amarillas vigentes por vientos intensos en Santa Cruz y Tierra del Fuego. Estas ráfagas del sector oeste complicarán la navegación y el tránsito en rutas abiertas, donde el frío se intensificará por efecto del viento. Asimismo, la zona cordillerana de Chubut recibirá nevadas aisladas que blanquearán las cumbres durante la madrugada del jueves.

Pronóstico extendido: la tendencia para el resto de la semana

La estabilidad del jueves funcionará como la antesala de un cambio de tiempo que llegará hacia el fin de semana. El viernes la nubosidad aumentará paulatinamente en el centro del país y, para el sábado, el avance de un frente frío provocará chaparrones y tormentas aisladas en el AMBA. Las temperaturas sufrirán un leve descenso el domingo, marcando un cierre de marzo con condiciones típicamente otoñales.