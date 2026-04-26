Este domingo, una jornada marcada por vientos del sudoeste a 32 mph obligará a extremar cuidados. La temperatura máxima alcanzará apenas los 11°C, mientras que la mínima descenderá a los 6°C. El cielo se presentará mayormente nublado, con un 25% de probabilidad de lluvias durante el día, condiciones que exigen atención en toda la región y zonas aledañas.

La inestabilidad climática dominará el panorama en el sudoeste bonaerense durante toda la jornada. La rotación del viento hacia el sudoeste traerá consigo una masa de aire frío que provocará un notable descenso en las marcas térmicas. Los ciudadanos deberán mantenerse informados ante posibles complicaciones, mientras el cielo permanecerá con abundante nubosidad y se esperan precipitaciones dispersas que afectarán el desarrollo de las actividades cotidianas.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

En Bahía Blanca, Ingeniero White y General Cerri, el domingo transcurrirá con condiciones climáticas rigurosas. La temperatura máxima de 11°C, sumada a la intensidad del viento del sudoeste a 32 mph, generará una sensación térmica significativamente más baja. La nubosidad será constante en todo el área, con un 25% de probabilidad de precipitaciones que impactarán mayormente durante las horas diurnas de este domingo.

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Clima en Bahía Blanca: jornada con sol parcial y rotación de vientos hacia la noche

La situación en la zona portuaria de Ingeniero White y el centro bahiense se tornará compleja debido al viento intenso. Los residentes y trabajadores del sector costero deberán considerar el impacto de estas ráfagas sobre las estructuras y la visibilidad. El descenso de la temperatura hacia la noche, con una mínima de 6°C y un cielo que se despejará parcialmente, consolidará el ambiente fresco.

Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

En localidades como Punta Alta y Médanos, el escenario meteorológico se mantendrá alineado con el resto del sudoeste bonaerense. Los vientos fuertes del sudoeste a 32 mph serán el factor determinante en el clima regional. Se prevé que la nubosidad cubra gran parte del cielo, manteniendo latente la probabilidad de lluvias aisladas, mientras la temperatura oscilará entre los 6°C y los 11°C durante todo el día.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: jornada estable y templada para este viernes 24 de abril

El impacto del frente frío afectará de manera similar a los alrededores, donde el viento del sudoeste persistirá con fuerza. Las autoridades recomiendan mantenerse bajo resguardo ante la intensidad de las ráfagas, que marcarán el ritmo de este domingo. La combinación de nubosidad y temperaturas bajas definirá una jornada invernal, en la cual las condiciones de humedad alcanzarán el 62% durante el transcurso del domingo.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Para el inicio de la semana, se espera que el viento del sudoeste comience a perder intensidad de forma gradual. Aunque las temperaturas continuarán bajas, el cielo tenderá a despejarse, permitiendo una mayor presencia de sol hacia el lunes. Se prevé que el ambiente se mantenga fresco, sin condiciones de inestabilidad significativa, marcando una transición hacia un clima más estable en el sudoeste bonaerense.