La ciudad y su zona de influencia transitarán un viernes marcado por la estabilidad térmica inicial, aunque el progresivo aumento de nubes dominará el cielo bahiense. Un flujo de aire del noroeste mantendrá temperaturas agradables durante la tarde, pero el ingreso de un frente fresco desde el sur hacia el final del día modificará las condiciones en el puerto y el centro.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

En el casco urbano de Bahía Blanca, la temperatura se ubicará en los 8°C durante las primeras horas, con una visibilidad que permanecerá óptima. El viento del sector norte rotará hacia el noroeste con velocidades de entre 15 y 25 km/h, lo que generará un ambiente fresco pero seco en las delegaciones de General Cerri y los barrios periféricos durante la mañana.

Clima viernes 15 de mayo

Para la zona portuaria de Ingeniero White, el cielo mostrará una cobertura nubosa en aumento conforme avance la tarde, alcanzando una máxima de 17°C. La humedad se mantendrá elevada y, aunque no se esperan precipitaciones directas durante el horario laboral, la presión atmosférica comenzará a descender, anticipando una rotación del viento hacia el sector sudoeste para la medianoche.

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Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

En localidades vecinas como Punta Alta y Médanos, las condiciones seguirán un patrón similar con nubosidad variable y ráfagas que podrán alcanzar los 31 km/h. No existen alertas vigentes por tormentas severas según el Servicio Meteorológico Nacional, pero los productores rurales del sudoeste observarán una intensificación de la nubosidad que cubrirá gran parte de los campos de la región hacia el atardecer.

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Hacia la costa, en Monte Hermoso, el viento tendrá un impacto más directo sobre la franja costera, refrescando el ambiente de manera prematura. En toda la zona de influencia de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, se mantendrá un monitoreo constante sobre la rotación del aire, ya que el ingreso de humedad desde el cuadrante sur elevará la probabilidad de lloviznas aisladas durante la madrugada del sábado.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La tendencia para el fin de semana indicará un marcado descenso de la temperatura. El sábado el viento se establecerá firmemente desde el sur, lo que provocará una caída en la máxima que apenas llegará a los 12°C. No obstante, el tiempo mejorará hacia el domingo, cuando el cielo volverá a estar despejado y el sol favorecerá un leve ascenso térmico de cara al inicio de la próxima semana.