El ingreso de una masa de aire más fresca proveniente del sudoeste marcó el pulso del cambio de tiempo en la ciudad. Luego de un sábado de gran inestabilidad y alertas, el domingo inició con un cielo mayormente cubierto, consolidando el descenso térmico previsto por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La rotación del viento hacia el sector oeste trajo un alivio temporario a la región portuaria y el casco urbano.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

En las primeras horas de este domingo, Bahía Blanca registró una temperatura mínima de 12°C, con una humedad que se posicionó en torno al 50%. En el centro bahiense y los barrios periféricos, el cielo permaneció nublado, mientras que el viento sopló con una intensidad moderada desde el oeste. Las condiciones de visibilidad, que estuvieron reducidas ayer por el polvo en suspensión y las precipitaciones, se normalizaron gradualmente durante la madrugada.

Clima en Bahía Blanca: ráfagas del sudoeste y descenso térmico tras las lluvias matinales

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En la zona portuaria de Ingeniero White y en General Cerri, el ambiente se percibió fresco y húmedo. Los reportes de las estaciones locales indicaron que las ráfagas perdieron la violencia del día previo, permitiendo una operatividad más estable en la terminal marítima. No obstante, la nubosidad se mantuvo compacta sobre el estuario, con una baja probabilidad de lloviznas aisladas hacia la noche, que el SMN estimó en un 45%.

Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

La situación en las localidades vecinas muestra una estabilización tras el paso del frente frío. En Punta Alta y Médanos, las temperaturas oscilaron en valores similares a los de la cabecera del partido, con una máxima que no superó los 21°C. La red de estaciones de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca confirmó que el suelo recibió un aporte hídrico dispar en el sector rural, lo que aplacó la voladura de polvillo.

Hacia la costa, en Monte Hermoso, el viento del oeste generó un mar picado pero sin las alertas vigentes del sábado. El sudoeste bonaerense dejó atrás el aviso a corto plazo por tormentas fuertes, aunque las autoridades recomendaron mantener la precaución en las rutas debido a que la inestabilidad podría generar precipitaciones ligeras en áreas aisladas de Villarino y Tornquist durante las últimas horas del domingo.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Para el inicio de la semana, se prevé que la nubosidad persista con temperaturas que se mantendrán entre los 11°C y los 19°C. El lunes continuará marcado por vientos del sudoeste, lo que profundizará la sensación de otoño en toda la región. Recién hacia el martes se espera un cielo parcialmente nublado con un ambiente más seco, consolidando el aire frío en el sur de la provincia.