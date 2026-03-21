El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Durante la madrugada y la mañana, se esperan fenómenos localmente fuertes con abundante caída de agua, actividad eléctrica y ocasional granizo. La temperatura máxima se ubicó en los 24°C, mientras que la mínima descendió hasta los 19°C hacia el final del día.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 21 de marzo

En la Capital Federal, el cielo permaneció cubierto con precipitaciones constantes durante la primera mitad del día. La humedad alcanzó niveles superiores al 90%, lo que generó una visibilidad reducida en las principales avenidas. Los vientos rotaron del sector norte al sudoeste, con velocidades de entre 30 y 40 km/h, aportando un aire más fresco que marcó el inicio del otoño astronómico.

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Por su parte, en el Gran Buenos Aires, las ráfagas fueron más intensas, especialmente en las zonas sur y oeste, donde superaron los 70 km/h. La probabilidad de chaparrones se mantuvo alta hasta la tarde, aunque las condiciones tendieron a mejorar paulatinamente hacia la noche. La sensación térmica se vinculó estrechamente con el viento, provocando un ambiente templado y muy inestable en todo el anillo del AMBA.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El sistema de baja presión, o ciclogénesis, afectó con mayor rigor a las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, donde el SMN dispuso una alerta naranja. En estas regiones, las tormentas fueron severas y los acumulados de agua superaron los 100 milímetros en cortos períodos. También se registraron vientos muy fuertes y caída de granizo que complicaron el tránsito en rutas nacionales.

En la región de Cuyo, específicamente en Mendoza y San Luis, el frente frío provocó un marcado descenso de la temperatura y lluvias aisladas. Hacia el norte del país, en Santiago del Estero y La Rioja, persistió la inestabilidad con alertas amarillas por tormentas eléctricas. En contraste, la Patagonia sur presentó condiciones de tiempo estable, aunque con nubosidad variable y temperaturas bajas.

Pronóstico extendido

Para el domingo, la masa de aire frío se consolidó sobre el centro del país y la nubosidad disminuyó gradualmente. El viento del sector sur limpió el cielo, lo que permitió una jornada con sol, pero con una mínima que bajó hasta los 15°C. Este alivio térmico puso fin a los días de humedad extrema y calor pesado que caracterizaron el cierre de la semana anterior.

Durante el lunes y martes, la rotación del viento hacia el noreste favorecerá un leve ascenso de las marcas térmicas, aunque sin llegar a valores sofocantes. El cielo se mantendrá algo nublado y no se prevén nuevas precipitaciones para el comienzo de la próxima semana. La estabilidad atmosférica regresó a la región central del país, consolidando un clima típico de la estación otoñal.