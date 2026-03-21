El primer sábado del otoño en la ciudad y la región estará marcado por una notable inestabilidad y el ingreso de una masa de aire más fresca. Tras un inicio de jornada con alta probabilidad de precipitaciones, el desplazamiento de un frente frío desde la Patagonia generará un cambio en las condiciones generales, afectando tanto al casco urbano como a la zona portuaria de Ingeniero White.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

De acuerdo con los datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la mañana comenzó con cielo cubierto y lloviznas intermitentes que afectaron la visibilidad en los accesos a la ciudad. En Ingeniero White y General Cerri, la proximidad al estuario acentuó la sensación de humedad, que se mantuvo en niveles elevados cercanos al 74%, mientras que los termómetros marcaron un descenso respecto a los días previos.

Hacia la tarde, el viento rotó al sector sudoeste con ráfagas que agitaron el sector costero, aunque se espera que la nubosidad disminuya gradualmente. En el centro bahiense, el ambiente se percibirá templado a fresco, con una máxima que no superará los 19°C. La visibilidad, que fue regular en las primeras horas debido a la humedad y el polvillo en suspensión, mejorará conforme avance la jornada de este sábado.

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Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

En el resto del sudoeste bonaerense, localidades como Médanos y Punta Alta también experimentaron el rigor del viento sur. Si bien no rigen alertas naranjas para este sábado, el SMN mantuvo un seguimiento sobre la zona de Monte Hermoso, donde el oleaje se mostró más intenso. Los reportes rurales de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca indicaron acumulados de lluvia dispares, trayendo alivio parcial a los campos de la región.

Fin de semana largo en Argentina: alerta por tormentas fuertes, viento Zonda y un marcado descenso térmico

La influencia de un sistema de baja presión en el Atlántico mantuvo el clima inestable en el inicio del día, pero la tendencia indica una estabilización hacia la noche. En el partido de Villarino, las ráfagas del sudoeste fueron persistentes, lo que obligó a extremar las precauciones en la circulación por las rutas nacionales 3 y 22 debido a la presencia de ráfagas laterales y restos de agua en calzada.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Para el domingo, se prevé una mejora definitiva en las condiciones climáticas. El cielo se presentará mayormente despejado y el viento rotará hacia el sector noroeste, lo que permitirá un paulatino ascenso de las marcas térmicas. Las temperaturas oscilarán entre los 11°C y los 22°C, consolidando un fin de semana que, tras el arranque lluvioso de este sábado, terminará con tardes agradables y sol en toda la región.