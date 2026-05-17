El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este domingo una temperatura mínima que se ubicará en los 3°C, generando heladas aisladas en las zonas periféricas del ejido urbano. Hacia la tarde, bajo un cielo completamente soleado, el termómetro alcanzará una temperatura máxima estimada en 14°C, consolidando un ambiente fresco para el centro bahiense.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: el otoño se asentará con nubes, lluvias aisladas y marcas fresca

El viento se mantendrá constante desde el sector oeste con una velocidad promedio de 10 mph (unos 16 km/h). Estas condiciones garantizarán un clima calmo tanto en la zona portuaria de Ingeniero White como en la localidad de General Cerri, donde la humedad promediará el 56% y el índice UV será muy bajo.

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Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

En el resto del sudoeste bonaerense las condiciones meteorológicas repetirán el patrón de estabilidad y bajas temperaturas. Localidades vecinas como Punta Alta y Médanos presentarán cielos despejados, sin ninguna probabilidad de precipitaciones ni alertas vigentes por tormentas o vientos fuertes para las próximas horas de este domingo.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó un invierno con temperaturas superiores a lo normal en todo el país

La red de estaciones locales confirmará un panorama ideal para actividades al aire libre, aunque con el abrigo necesario. El ingreso de esta masa de aire seco alejará cualquier inestabilidad en la franja costera e interior rural, permitiendo que la radiación solar mitigue el impacto de la masa de aire frío.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La noche del domingo se presentará sumamente fría y con cielo despejado en toda la región. Durante el inicio de la semana laboral, la tendencia del pronóstico extendido anticipará un leve y paulatino ascenso de las temperaturas máximas debido a la rotación del viento, aunque las mañanas continuarán siendo muy frías en todo el sur de Buenos Aires.