Ola de frío polar en Argentina: el Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta en 15 provincias

El avance de una nueva irrupción de aire polar sobre el territorio de la República Argentina provocará un cambio rotundo en las condiciones meteorológicas generales a partir de este fin de semana. El fenómeno se caracterizará por generar un marcado y progresivo descenso de las marcas térmicas, acompañado de lluvias aisladas, fuertes heladas y nevadas en diferentes regiones del país. Es por eso que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarillas y naranja para gran parte del territorio.

El fenómeno afectará a la Patagonia, Cuyo y la región central.

La persistencia del frío intenso sobre amplias zonas del mapa nacional consolidará un escenario de temperaturas muy bajas y contenidas que se extenderán incluso durante buena parte de la próxima semana, lo que obliga a extremar los cuidados de salud y a seguir de cerca las actualizaciones del pronóstico oficial.

Descenso progresivo y estabilidad térmica en el AMBA y CABA

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el ingreso de esta masa de aire se traducirá en un perfil térmico mucho más frío y propio de la cercanía del invierno, dejando atrás el breve alivio templado de los días previos. Aunque para el sábado se espera una jornada inestable, gris y con probabilidades de lluvias aisladas que no registrarán acumulados importantes, el cambio más imporante se sentirá a partir del domingo 17.

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Desde ese punto, la atmósfera consolidará tardes frescas sin grandes repuntes, con mínimas estimadas en los 6°C para el cierre del fin de semana y comienzos de la semana próxima. Las mañanas y las noches se presentarán secas y muy frías, con el viento soplando de manera predominante desde el sur y sudoeste, lo que incrementará la sensación de bajas temperaturas y abrirá la posibilidad de heladas en las zonas rurales bonaerenses.

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Lluvias, intensas heladas y nevadas en el resto de las regiones

El impacto del frente polar se manifestará con mayor hostilidad en el interior y norte del país, donde se prevén fenómenos meteorológicos severos. En la provincia de Córdoba, la región de Cuyo y el Noroeste Argentino (NOA), el desplome térmico generará heladas intensas y generalizadas debido a marcas que se ubicarán por debajo de los cero grados Celsius.

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Asimismo, la interacción del aire frío con la humedad provocará nevadas en los sectores serranos de mayor altura en Córdoba durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, así como también en zonas elevadas, cordilleranas y precordilleranas de Mendoza, San Juan, San Luis y el NOA.

En paralelo, la Patagonia continuará bajo condiciones climáticas muy bajas y ventosas, con ráfagas y probabilidades de precipitaciones níveas concentradas en el extremo sur, mientras que la inestabilidad y lluvias remanentes se desplazarán hacia el sur del Litoral y la provincia de Santa Fe de cara al domingo.

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