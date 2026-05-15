El viernes presentará condiciones meteorológicas estables en todo el partido de General Pueyrredon, lo que permitirá el desarrollo de actividades al aire libre con el abrigo adecuado. El cielo permanecerá mayormente despejado durante gran parte de la jornada, aunque la baja temperatura matutina se sentirá con fuerza en las zonas periféricas antes de que el sol logre templar el ambiente hacia el mediodía.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

En la zona del Puerto y la costa central, el termómetro marcará un ascenso gradual hasta los 16°C durante la tarde. Los vientos rotarán desde el sector oeste hacia el norte con velocidades que oscilarán entre los 7 y 12 kilómetros por hora, manteniendo una brisa calma que no generará complicaciones en la navegación costera ni en las caminatas por la Escollera Norte.

Clima viernes 15 de mayo

Hacia el interior del distrito, en Sierra de los Padres y Batán, la amplitud térmica será más evidente. Estas zonas registrarán las marcas más bajas durante la madrugada, pero disfrutarán de una tarde soleada y muy agradable. La visibilidad será óptima en todos los accesos viales, ya que el Servicio Meteorológico Nacional no prevé la formación de bancos de niebla densos para este viernes.

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Alertas y clima en la Costa Atlántica

Defensa Civil de General Pueyrredon mantendrá un esquema de vigilancia preventiva, aunque no existirán alertas meteorológicas vigentes por fenómenos extremos. En localidades vecinas como Miramar y Mar Chiquita, el panorama será idéntico, con cielos claros y una atmósfera seca que alejará cualquier posibilidad de precipitaciones, brindando un respiro necesario tras los días de humedad previa en la región.

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En Villa Gesell y Pinamar, el viento del cuadrante norte también dominará la escena, favoreciendo un clima estable para el cierre de la semana laboral. Los residentes de la Costa Atlántica podrán circular con normalidad, dado que las ráfagas no superarán los 20 kilómetros por hora en ningún punto de la franja costera, garantizando condiciones de calma en el frente marítimo bonaerense.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

El panorama cambiará drásticamente hacia el sábado, cuando la nubosidad aumentará y regresará la probabilidad de chaparrones aislados por la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 8°C y 12°C el sábado, mientras que el domingo el cielo volverá a despejarse, aunque con un clima mucho más frío, ideal para quienes planeen disfrutar de la gastronomía local o paseos cortos bajo el sol invernal.