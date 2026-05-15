El viernes presentará condiciones de gran estabilidad en Rosario y todo el Gran Rosario, consolidando la retirada de la nubosidad. El sol será el gran protagonista del día, permitiendo un ascenso gradual de la temperatura que otorgará una tarde muy agradable. Los rosarinos disfrutarán de un ambiente seco que facilitará el movimiento en la zona céntrica y los barrios periféricos.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

Durante las primeras horas, la temperatura rondará los 10°C, pero el termómetro escalará rápidamente hasta alcanzar los 23°C en horas de la tarde. La humedad, factor siempre determinante en nuestra ciudad, se mantendrá en valores moderados cercanos al 57%, lo que evitará la pesadez ambiental. El viento soplará leve desde el sector noreste, con velocidades de entre 7 y 12 km/h, aportando una brisa suave.

Clima viernes 15 de mayo

En ciudades como Funes y Roldán, el cielo lucirá despejado, favoreciendo las actividades al aire libre. Cerca del Río Paraná y en el Monumento a la Bandera, la sensación térmica será similar a la temperatura real gracias a la ausencia de ráfagas fuertes. La zona de islas presentará una visibilidad óptima, ideal para la navegación recreativa o comercial durante toda la jornada.

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Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

Para el sur provincial, incluyendo localidades como San Lorenzo, Villa Constitución y Casilda, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no emitirá alertas para este viernes. La región gozará de un "buen tiempo" generalizado, con cielos que permanecerán entre despejados y algo nublados hacia el final del día, pero sin riesgo de precipitaciones ni fenómenos severos que afecten el tránsito.

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En el Cordón Industrial, las condiciones de ventilación serán adecuadas, aunque la presencia de una atmósfera estable mantendrá la masa de aire sin grandes perturbaciones. Los accesos a las terminales portuarias no registrarán bancos de niebla, lo que garantizará una circulación fluida para el transporte de carga y vehículos particulares que se desplacen por la Autopista Rosario-Santa Fe.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La perspectiva para el fin de semana mostrará un ligero cambio en la rotación del viento hacia el este, lo que traerá una mayor presencia de nubes. El sábado la temperatura oscilará entre los 10°C y 18°C con probabilidad de lluvias aisladas, mientras que el domingo el ingreso de aire más frío del sur bajará las marcas térmicas hasta una máxima de 15°C.