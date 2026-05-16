El ingreso de un frente frío proveniente del sector sur cambiará las condiciones meteorológicas de manera marcada en toda la ciudad y la zona portuaria. Durante la mañana se registrarán algunas lluvias aisladas que darán paso a un cielo parcialmente soleado hacia la tarde, consolidando el descenso térmico en toda la región.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

Las condiciones meteorológicas para las próximas horas reflejarán una temperatura mínima de 4°C, mientras que el termómetro ascenderá de manera acotada hasta alcanzar los 12°C en horas de la tarde. La nubosidad se presentará variable, pasando de un cielo mayormente cubierto en las primeras horas a condiciones de parcialmente soleado.

Clima en Bahía Blanca: aumento de nubosidad y ráfagas del noroeste antes del cambio de frente

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El viento soplará de manera predominante desde el sector sur a una velocidad constante de 10 mph. Esta situación generará una persistente sensación térmica baja que se sentirá con mayor intensidad en la zona costera de Ingeniero White y en las delegaciones de General Cerri, donde la humedad alcanzará el 78%.

Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

El panorama meteorológico mantendrá marcas térmicas similares en las localidades vecinas del cordón costero y rural del sudoeste bonaerense. En Punta Alta y Médanos se sentirá con fuerza el aire fresco proveniente de la Patagonia, limitando el calentamiento diurno y manteniendo la probabilidad de precipitaciones matutinas en torno al 65%.

Clima en Bahía Blanca: jueves con heladas matinales y vientos leves del noroeste

Las estaciones rurales registrarán un ambiente muy frío durante la noche y las primeras horas del día. El cielo tenderá a despejarse de manera definitiva hacia la noche de hoy, disminuyendo las probabilidades de lluvia a un 5% y abriendo paso a un marcado enfriamiento generalizado.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La tendencia para las jornadas venideras indicará una paulatina estabilización de las condiciones meteorológicas en toda la región. El cielo se presentará despejado con una importante presencia de sol para el domingo, aunque el ambiente se mantendrá sumamente frío con temperaturas mínimas que se ubicarán cerca de los 3°C antes de iniciar un leve y gradual ascenso térmico.