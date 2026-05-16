Clima en Ciudad de Buenos Aires: el otoño se asentará con nubes, lluvias aisladas y marcas frescas

El panorama meteorológico para las próximas horas se presentará inestable. El ingreso de aire frío desde el sector sur provocará lluvias aisladas por la tarde y la noche, acompañadas por un marcado aumento de la humedad ambiental. La temperatura máxima alcanzará los 14°C, mientras que la mínima se ubicará en los 8°C. No se registrarán alertas vigentes del Servicio Meteorológico Nacional para la región metropolitana.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 16 de Mayo

La Ciudad de Buenos Aires registrará un marcado predominio de nubes a lo largo de toda la jornada. La humedad se mantendrá elevada, alcanzando un valor promedio del 75%, lo que generará una sensación térmica fresca desde las primeras horas. Los vientos soplarán moderados desde el sector sudoeste con una velocidad estimada en los 13 kilómetros por hora (8 mph), incrementando el ambiente otoñal en los barrios porteños.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó un invierno con temperaturas superiores a lo normal en todo el país

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Para los partidos del Conurbano bonaerense, las condiciones resultarán similares, aunque con mínimas levemente inferiores en las áreas periféricas y descampadas. Hacia la tarde, la probabilidad de precipitaciones oscilará entre el 25% y el 35%, manifestándose en forma de lluvias débiles y lloviznas intermitentes. El cielo permanecerá completamente cubierto durante la noche, consolidando el enfriamiento de la masa de aire.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El territorio nacional experimentará condiciones de inestabilidad y un paulatino descenso térmico. La provincia de Córdoba presentará precipitaciones en forma de lluvias y chaparrones aislados durante la tarde y la noche, acompañados de marcas frescas que promediarán los 13°C de máxima. Las provincias de Cuyo y el Noroeste Argentino registrarán nevadas en los sectores cordilleranos más altos debido al ingreso de aire polar.

Alerta naranja en Tucumán: el Servicio Meteorológico Nacional anunció la llegada de un viento Zonda

En la Patagonia argentina se registrarán escasas precipitaciones, limitadas a sectores cordilleranos, bajo un ambiente predominantemente invernal. El Servicio Meteorológico Nacional mantendrá bajo monitoreo las zonas montañosas ante la probabilidad de acumulación de nieve. En las provincias del norte del país, el cielo se presentará parcialmente cubierto con temperaturas que todavía se mantendrán templadas antes del avance definitivo del frente frío.

Pronóstico extendido

Las proyecciones meteorológicas indicarán que las condiciones de mal tiempo cederán de cara al día domingo, jornada en la cual mejorará el clima y disminuirá la probabilidad de lluvias. Sin embargo, el ingreso definitivo de una masa de aire frío polar provocará una fuerte caída en los termómetros, consolidando mañanas muy frías en la región central del país.

Hacia el inicio de la próxima semana, el viento rotará temporalmente al sector norte y traerá consigo una gran presencia de sol. El cielo se presentará despejado o apenas algo nublado durante los días lunes y martes. Las temperaturas máximas oscilarán alrededor de los 16°C, mientras que las mínimas se ubicarán en valores muy bajos, variando estrictamente entre los 6°C y los 8°C.