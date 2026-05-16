La jornada de este sábado presentará precipitaciones ligeras durante el día y una marcada nubosidad por la noche, con una temperatura mínima de 7°C y una máxima que alcanzará los 12°C. El viento del sector sur dominará la costa.

La inestabilidad marcará el ritmo en la Costa Atlántica durante el primer tramo del sábado. No será el escenario ideal para las actividades al aire libre en la playa, ya que las lloviznas intermitentes obligarán a buscar refugio en espacios techados. El aire frío del sur se hará sentir con fuerza, modificando los planes de residentes y turistas por igual.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

La Feliz comenzará el día con un ambiente frío y húmedo generalizado. El termómetro se ubicará en registros bajos y la máxima apenas llegará a los 12°C por la tarde. El viento soplará desde el sur a una velocidad constante de 18 mph, lo que generará una baja sensación térmica, especialmente en la zona del Puerto y los sectores más expuestos al mar abierto.

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La nubosidad permanecerá en niveles elevados durante todo el período. En áreas continentales y elevadas de General Pueyrredón, como Sierra de los Padres y Batán, el cielo cubierto y las neblinas reducirán la visibilidad de manera temporal. Las probabilidades de lluvias débiles se mantendrán en un 40% antes del anochecer, mejorando hacia el cierre del día con cielo mayormente nublado.

Alertas y clima en la Costa Atlántica

El Servicio Meteorológico Nacional indica que el área marítima y las localidades vecinas registrarán condiciones similares de inestabilidad. Los municipios del partido de Mar Chiquita y General Alvarado sufrirán el ingreso de esta masa de aire frío. Defensa Civil de General Pueyrredon recomendará circular con precaución en las rutas costeras debido al pavimento húmedo y a las ráfagas asociadas al viento sur.

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Los pesqueros y las embarcaciones menores del Puerto restringirán sus movimientos preventivamente ante el aumento del oleaje. Aunque no rigen alertas extremas de nivel amarillo en este sector de la provincia de Buenos Aires, el organismo oficial mantendrá el monitoreo constante por las lloviznas que afectarán también a Villa Gesell y Miramar durante la mañana y parte de la tarde.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

Las condiciones de mal tiempo cederán de forma paulatina de cara al domingo. La probabilidad de precipitaciones bajará drásticamente al 10% durante la madrugada, dando paso a un cielo mayormente nublado pero sin lluvias. El aire invernal consolidará su presencia en la región, por lo que el abrigo pesado será el protagonista indiscutido para quienes decidan pasear por la costa atlántica.