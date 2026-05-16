El sábado registrará un cambio en las condiciones meteorológicas que afectará las actividades al aire libre en Rosario y el Gran Rosario. El avance de un frente nuboso cubrirá el cielo de la región y generará un ambiente fresco, con el viento rotando hacia el sector sur. Las familias que planifiquen salidas deberán contemplar la probabilidad de precipitaciones aisladas hacia el final de la jornada.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

Las localidades de Funes y Roldán iniciarán el día con una temperatura mínima que se ubicará en los 8°C, registrando un marcado descenso térmico otoñal. La humedad promediará el 66% a nivel regional, un factor clave que incrementará la sensación de frescura en las áreas urbanas alejadas del centro comercial y en los sectores residenciales abiertos.

Ola de frío polar en Argentina: el Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta en 15 provincias

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Durante la tarde, la máxima alcanzará los 17°C con un cielo completamente cubierto, mientras que el viento soplará desde el sur a 8 mph. En la zona de islas y sobre la costa del Río Paraná, la intensidad del viento aumentará la percepción de frío, y hacia la noche se presentará un 35% de probabilidad de lluvias ligeras que alcanzará al Monumento a la Bandera.

Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional no emitirá alertas por tormentas fuertes ni bancos de niebla severos para el departamento Rosario, manteniendo los accesos viales con visibilidad óptima. En San Lorenzo y el Cordón Industrial, el panorama replicará las condiciones de alta nubosidad y descenso de temperatura, forzando el uso de abrigos gruesos durante toda la jornada laboral.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó un invierno con temperaturas superiores a lo normal en todo el país

Las ciudades vecinas como Casilda y Villa Constitución compartirán la misma tendencia climática con un índice UV muy bajo de nivel 1. La probabilidad de lluvias ligeras se mantendrá acotada a la franja nocturna en todo el extremo sur provincial, sin riesgo de anegamientos ni fenómenos meteorológicos extremos que compliquen la circulación en las rutas principales.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Las próximas jornadas mantendrán la influencia de la circulación del sector sur, consolidando el ambiente frío sobre el Gran Rosario. El viento del río sostendrá los niveles de humedad elevados y postergará el regreso del sol pleno, obligando a los rosarinos a convivir con cielos mayormente grises y registros térmicos estables durante el comienzo de la próxima semana.