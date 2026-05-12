El martes se presenta con un escenario típico de otoño avanzado en todo el Gran Rosario. La entrada de una masa de aire polar desde el sur modificará el ritmo de la ciudad, obligando a los rosarinos a sacar los abrigos pesados. La estabilidad dominará la jornada, aunque la alta humedad y la baja presión generarán una atmósfera pesada sobre el Monumento a la Bandera.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

La mañana inicia con una humedad superior al 90%, lo que garantiza bancos de niebla persistentes en la Autopista Rosario-Santa Fe y la zona de Funes y Roldán. El cielo permanecerá mayormente nublado durante la mañana, pero el sol intentará asomar hacia el mediodía. En el Cordón Industrial, el viento rotará al sector sur, aportando una brisa fresca que limpiará el aire pero bajará la térmica.

Clima martes 12 de mayo

Cerca del Río Paraná, la sensación de frío será más intensa debido al efecto del agua. No hay probabilidades de precipitaciones para hoy, aunque la nubosidad será variable. La visibilidad en la zona de islas será crítica en las primeras horas, por lo que la navegación deportiva deberá realizarse con extrema cautela. Hacia la tarde, el ambiente se mantendrá fresco y seco.

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Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

En localidades como Villa Constitución y San Lorenzo, el Servicio Meteorológico Nacional no prevé alertas por tormentas, pero sí advierte sobre la reducción de visibilidad. El sur santafesino sentirá el rigor del viento sur, que soplará con ráfagas moderadas de hasta 25 km/h. Esto mantendrá las temperaturas en un rango acotado, sin grandes variaciones térmicas entre la tarde y la noche.

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En Casilda y alrededores, el cielo lucirá algo nublado. La presión atmosférica comenzará a subir, lo que asegura un resto de jornada estable. Es fundamental circular con luces bajas encendidas en las rutas provinciales, ya que los parches de niebla en las zonas rurales serán intermitentes hasta que el sol gane altura y logre disipar la humedad superficial del suelo.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La tendencia para lo que resta de la semana indica una consolidación del aire frío. Mañana miércoles la temperatura mínima caerá un par de grados más, situándose cerca de los 6°C. El viento del río se mantendrá presente, lo que favorecerá cielos despejados pero tardes frescas. No se esperan lluvias importantes, consolidando un mayo bastante más seco que los meses anteriores.