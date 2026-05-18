Bahía Blanca vivirá una jornada otoñal marcada por la estabilidad meteorológica y el cielo despejado este lunes 18 de mayo. El viento del sector noroeste dominará el escenario ambiental tanto en el área urbana como en la zona portuaria, alejando cualquier probabilidad de precipitaciones y manteniendo el ambiente frío, consolidando el cambio térmico estacional en toda la región.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

El amanecer registrará temperaturas bajas en todo el distrito, con un valor mínimo que tocará los 3°C. Los registros de la red de estaciones locales adelantan una mañana muy fría, con viento leve del noroeste circulando a unos 11 km/h. La nubosidad permanecerá nula, garantizando un sol pleno que ayudará a mitigar el impacto del frío invernal temprano.

Clima lunes 18 de mayo

Hacia la tarde, el termómetro ascenderá gradualmente hasta alcanzar la máxima prevista de 16°C. En Ingeniero White y General Cerri, la intensidad del viento aumentará de manera moderada, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h desde el oeste-noroeste. El cielo continuará totalmente limpio y la humedad promedio se ubicará en un 71%, sin generar complicaciones en las actividades portuarias.

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Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

La región del sudoeste bonaerense no tiene alertas meteorológicas vigentes para esta jornada por parte del organismo oficial. En Punta Alta y la zona rural vecina a Médanos, las marcas térmicas copiarán el patrón de la cabecera departamental, con mañanas heladas que requerirán abrigo, pero con una visibilidad que se mantendrá óptima durante todo el desarrollo del día.

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Por su parte, los datos rurales de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca indican estabilidad para los campos de la zona de influencia. Las localidades costeras como Monte Hermoso experimentarán una tarde fresca con vientos del cuadrante oeste, ideales para la navegación costera menor, descartándose por completo la formación de tormentas o fenómenos meteorológicos de riesgo en los distritos periféricos.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Las proyecciones del Servicio Meteorológico Nacional anticiparán la continuidad del buen tiempo para el martes, jornada que mantendrá registros similares entre los 5°C y los 15°C con cielo despejado. Hacia el día miércoles, el viento rotará temporalmente al sector sudoeste, provocando un nuevo descenso térmico que profundizará las condiciones invernales de cara a la segunda mitad de la semana.