El ingreso de este frente frío desde el sector meridional modificará las condiciones atmosféricas en toda la ciudad de Bahía Blanca y el puerto de Ingeniero White. La nubosidad se presentará variable, alternando momentos de cielo parcialmente cubierto con claros, mientras las ráfagas del sur impedirán el ascenso térmico generalizado.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

La mañana comenzará con una temperatura mínima que se ubicará en los 6°C, con una sensación térmica menor debido al flujo de aire polar. El viento soplará con intensidad moderada desde el sudoeste a una velocidad promedio de entre 15 y 25 km/h, rotando firmemente hacia el sur con el correr de las horas en el centro de la ciudad.

Clima miércoles 20 de mayo

Hacia la tarde, las mediciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional indican una temperatura máxima de apenas 13°C en General Cerri y las zonas adyacentes. El sector portuario registrará ráfagas más intensas que alcanzarán los 37 km/h, incrementando el ambiente frío y generando un oleaje levemente picado en los canales principales de la ría bahiense.

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Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

En las localidades vecinas, las condiciones seguirán una tendencia similar, sin avisos de alerta vigentes por tormentas pero bajo el constante flujo frío. En Punta Alta y la zona rural de Médanos, los registros térmicos se mantendrán acotados entre los 5°C de mínima y un techo que difícilmente superará los 13°C durante los momentos de mayor radiación.

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La red de estaciones meteorológicas de la Bolsa de Cereales advierte sobre ráfagas de viento del sudoeste que superarán los 35 km/h en los campos de la región. En Monte Hermoso, el panorama marítimo exhibirá cielo cubierto a intervalos y un marcado enfriamiento que condicionará las actividades al aire libre durante todo el período vespertino.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La previsión oficial anticipa la persistencia de las bajas temperaturas para el resto de la semana en todo el distrito. El viento rotará temporalmente al sector este hacia el jueves, manteniendo un escenario de nubosidad abundante, mientras que se perfilará un leve y paulatino ascenso en las marcas máximas de cara al próximo fin de semana.