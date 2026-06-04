La región del sudoeste bonaerense vivirá un jueves marcado por una importante inestabilidad atmosférica. La presencia de una masa de aire muy húmeda dominará las condiciones meteorológicas tanto en el área urbana como en la zona portuaria. El ingreso paulatino de nubosidad generará precipitaciones aisladas hacia la tarde, consolidando un panorama fresco y típicamente invernal.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

La mañana comenzará con un ambiente sumamente húmedo y visibilidad reducida debido a la formación de neblinas densas. En el centro bahiense, la temperatura mínima se ubicará en los 12°C, con un cielo que permanecerá cubierto durante gran parte de la jornada. El viento soplará desde el cuadrante norte con velocidades muy bajas, apenas rondando los 7 km/h, lo que aumentará la sensación de pesadez en el ambiente.

Clima jueves 4 de junio

Hacia la tarde, las condiciones se volverán más inestables y se registrarán lluvias débiles, principalmente en Ingeniero White y General Cerri. La temperatura máxima alcanzará los 15°C bajo un cielo plomizo. En la zona del puerto, la rotación del viento hacia el este aportará mayor humedad proveniente del estuario, manteniendo las probabilidades de lloviznas persistentes hasta la caída de la noche.

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Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

El panorama en las localidades vecinas mostrará una tendencia similar, con un frente húmedo que afectará la producción agropecuaria según los últimos reportes rurales de la Bolsa de Cereales. En Punta Alta y la zona costera de Pehuen Co, se registrarán lloviznas intermitentes. Los vientos del noreste se mantendrán entre los 10 y los 15 km/h, sin ráfagas de peligro pero con una visibilidad horizontal sensiblemente afectada por la condensación.

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Para la zona de Médanos y los campos del partido de Villarino, el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un cielo encapotado con acumulados de agua que resultarán escasos pero continuos. No regirán alertas vigentes por tormentas severas ni por vientos fuertes para hoy, aunque se recomendará extrema precaución al transitar por las rutas de la región debido al asfalto húmedo y la presencia de bancos de niebla.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La inestabilidad continuará durante el viernes, jornada en la que se mantendrán las nubes bajas y el ambiente templado pero saturado de humedad. Hacia el fin de semana, el viento rotará de manera definitiva hacia el sector sur, situación que provocará un paulatino descenso de las marcas térmicas y limpiará la atmósfera de forma progresiva.