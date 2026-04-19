La jornada se presentará mayormente nublada, con una temperatura mínima de 11°C y una máxima de 16°C. El viento soplará desde el sector sur a 9 mph, marcando un claro descenso térmico.

Para este domingo, la ciudad enfrentará un marcado cambio en las condiciones atmosféricas. Tras el paso de la inestabilidad previa, el aire más fresco dominará la escena en todo el sudoeste bonaerense. La nubosidad persistirá durante toda la jornada, mientras que el viento sur se hará sentir, dejando atrás los registros térmicos elevados y consolidando un ambiente fresco para Bahía Blanca.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

La mañana y la tarde mantendrán una marcada nubosidad en Bahía Blanca, Ingeniero White y General Cerri. La temperatura alcanzará una máxima de 16°C, mientras que la mínima descenderá hasta los 11°C. Con un viento constante desde el sur a 9 mph, la sensación térmica se mantendrá ajustada a los valores reales, sin grandes variaciones durante la jornada.

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Alerta naranja por tormentas severas en el AMBA y 12 provincias: lluvias fuertes y ráfagas intensas

En la zona portuaria y el sector céntrico, el cielo permanecerá cubierto, limitando la presencia del sol. Las condiciones de humedad alcanzarán el 52%, reforzando la sensación de un domingo fresco y estable. Los habitantes de la zona deberán prepararse para una jornada con escasa amplitud térmica, donde el abrigo será necesario ante la influencia de la masa de aire frío que ingresa.

Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

En localidades como Punta Alta, Médanos y la región lindante, el panorama será similar al bahiense. La nubosidad será la protagonista durante todo el día, manteniendo temperaturas moderadas que no superarán los 16°C. El viento del sur seguirá soplando con intensidad constante, asegurando que el ambiente fresco se mantenga en todo el sudoeste bonaerense, sin que se prevean tormentas significativas para este domingo.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: temperaturas agradables y cielo algo nublado para un sábado ideal en el AMBA

La probabilidad de precipitaciones se mantendrá muy baja, rondando el 10% tanto durante el día como en la noche. Esta condición brindará una jornada tranquila para los vecinos de la zona, quienes experimentarán un respiro tras la inestabilidad de las horas previas. El clima permanecerá estable, permitiendo que las actividades al aire libre se desarrollen sin contratiempos, aunque bajo un cielo permanentemente cubierto.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Para el inicio de la semana, la tendencia indica que la nubosidad y las temperaturas frescas continuarán dominando el horizonte. Bahía Blanca mantendrá condiciones similares a las de este domingo, con un ambiente que se percibirá definitivamente más otoñal. Se espera que el viento sur disminuya su influencia gradualmente, aunque no se vislumbra un ascenso térmico marcado hacia los próximos días en la región.