Hay alertas naranja y amarilla por tormentas y vientos fuertes en el AMBA y 12 provincias

El mal tiempo volvió a instalarse con fuerza en gran parte del país y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas amarilla y naranja por tormentas intensas, ráfagas de viento y posible caída de granizo que afectan al AMBA y a una amplia franja del territorio nacional. El fenómeno, impulsado por el ingreso de un frente frío que interactúa con aire cálido y húmedo, genera condiciones propicias para eventos meteorológicos severos, con impacto tanto en zonas urbanas como rurales.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, que abarca la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, rige la advertencia del SMN por tormentas fuertes con abundante caída de agua en cortos períodos y ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora.

El temporal dejó calles anegadas en AMBA y hay miles de usuarios sin luz

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Se espera que las lluvias se mantengan a lo largo de la jornada sobre el territorio bonaerense con una temperatura mínima de 19 grados y la máxima alcanzará los 22 grados centígrados este miércoles 15 de abril.

Alerta por tormentas fuertes en el AMBA

¿Cómo estará el tiempo hoy en la Ciudad de Buenos Aires?

Durante la mañana en la Ciudad de Buenos Aires, se esperan lluvias fuertes, con una probabilidad de precipitación muy alta (entre 70% y 100%). En tanto que, en horas de la tarde, las precipitaciones continuarán, aunque podrían ser más leves.

A nivel nacional, el fenómeno se extiende sobre distintas regiones con variada intensidad. Mientras algunas zonas enfrentan tormentas severas, otras se encuentran bajo alerta por vientos persistentes del sector sur que podrían provocar descensos bruscos de temperatura y complicaciones en la circulación.

Temporal en Corrientes: cayeron 100 milímetros en una hora y hay alerta amarilla en el interior

Las 12 provincias afectadas y la situación en cada una

De acuerdo con el último informe del Servicio Meteorológico Nacional, las provincias alcanzadas por las alertas son:

- Buenos Aires: además del AMBA, gran parte del territorio provincial está bajo alerta naranja por tormentas fuertes con acumulados significativos de lluvia.

- Santa Fe: se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con posible caída de granizo.

- Entre Ríos: condiciones similares a Santa Fe, con precipitaciones intensas en cortos lapsos.

- Córdoba: tormentas aisladas, algunas fuertes, principalmente en el centro y norte provincial.

- La Pampa: alerta amarilla por vientos intensos con ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

- San Luis: afectada por vientos fuertes y tormentas aisladas.

- Mendoza: presencia de viento Zonda en sectores precordilleranos y ráfagas intensas en zonas bajas.

- San Juan: condiciones ventosas con احتمال de Zonda y baja humedad relativa.

- Neuquén: fuertes vientos en la región cordillerana y posibles nevadas en altura.

- Río Negro: ráfagas intensas, especialmente en la zona atlántica.

- Chubut: vientos persistentes del oeste con ráfagas muy intensas.

- Corrientes: tormentas fuertes con abundante caída de agua y riesgo de anegamientos.

Clima en Rosario: el SMN prevé chaparrones y un marcado aumento de la humedad

Tormentas fuertes con abundante caída de agua en Corrientes

El SMN advirtió que, en las áreas bajo alerta naranja, los fenómenos pueden tener un impacto significativo, con potencial para generar daños materiales, caída de árboles y cortes de energía eléctrica. En tanto, las zonas bajo alerta amarilla podrían experimentar eventos menos intensos, pero igualmente peligrosos, especialmente para actividades cotidianas.

Clima en Bahía Blanca: ráfagas intensas y ascenso térmico marcarán la jornada

Las autoridades de Defensa Civil en distintas jurisdicciones se encuentran en estado de vigilancia y recomiendan a la población tomar precauciones básicas: no sacar la basura, evitar circular por calles inundadas, mantenerse alejados de postes de luz y árboles, y tener preparada una mochila de emergencia.

PM

LT