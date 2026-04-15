El termómetro marcó 21°C al mediodía en la Ciudad, bajo un cielo totalmente cubierto y una humedad que superó el 90%. La mañana arrancó con precipitaciones intermitentes que complicaron el tránsito, pero la tendencia inmediata indica que lo peor llegará durante la tarde. Se esperan celdas de tormentas más organizadas que descargarán abundante agua en cortos períodos de tiempo.

Alerta naranja por tormentas severas en el AMBA y 12 provincias: lluvias fuertes y ráfagas intensas

Cómo seguirá el clima en CABA y el Conurbano este 15 de abril

La nubosidad persistirá durante todo el resto de la jornada, sin darnos tregua. Durante la tarde, el área metropolitana enfrentará la mayor probabilidad de tormentas fuertes, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h desde el sector sudeste. Las condiciones de inestabilidad se agudizarán hacia el regreso a casa, por lo que te recomendamos extremar los cuidados al circular por la vía pública.

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Para el cierre del día, la temperatura descenderá levemente hasta los 19°C. Las lluvias continuarán de forma moderada durante la noche, acumulando valores importantes que podrían generar anegamientos en zonas bajas. No sacar la basura será clave para evitar que se tapen los sumideros, ya que el agua seguirá cayendo de manera persistente hasta la madrugada del jueves, manteniendo el ambiente muy pesado.

Alertas vigentes y tiempo en el interior del país

El Servicio Meteorológico Nacional emitió Avisos a Corto Plazo (ACP) por tormentas con ráfagas y ocasional caída de granizo para el norte bonaerense y el sur de Entre Ríos. Además, rige un alerta naranja para las provincias de Santa Fe y Corrientes, donde se registraron acumulados de lluvia superiores a los 80 mm durante las primeras horas de este miércoles, complicando seriamente las zonas rurales.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: lloviznas intermitentes y un marcado ascenso de la humedad en el AMBA

En el resto del país, la situación es dispar. Mientras el Litoral sufre el embate del sistema de mal tiempo, en la región de Cuyo y el NOA predominó un cielo algo nublado con temperaturas primaverales. Por el contrario, en la Patagonia, un alerta amarillo por vientos intensos afectó a Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde las ráfagas superaron los 90 km/h durante la mañana.

Pronóstico para mañana: ¿cambian las condiciones?

El jueves comenzará todavía con mucha inestabilidad y algunas lluvias aisladas durante la mañana. Sin embargo, el viento rotará al sector sur y permitirá que las nubes se disipen paulatinamente hacia la tarde. Se espera un marcado descenso de la humedad y una mínima que rondará los 15°C, marcando finalmente el alivio tras el paso del sistema frontal por Buenos Aires.