El ingreso de una masa de aire más fría y seca desde el sector sur determinará las condiciones meteorológicas en toda la ciudad y el estuario. Tras las precipitaciones registradas en la madrugada, el ambiente se percibirá notablemente más fresco. La nubosidad disminuirá de manera paulatina, permitiendo que el sol gane protagonismo hacia el mediodía, aunque el viento será el gran protagonista del miércoles.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

En el centro bahiense y las localidades de Ingeniero White y General Cerri, la mañana comenzará con una temperatura real que rondará los 10°C, aunque la sensación térmica será inferior debido a la acción del viento. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé un cielo mayormente despejado para la tarde, momento en el que alcanzaremos la máxima de 21°C. La atmósfera estará seca y limpia, sin riesgos de reducción de visibilidad por polvo en suspensión.

Clima miércoles 25 de marzo

En la zona portuaria de White, el viento del sudoeste se sentirá con mayor intensidad, con velocidades constantes de 30 km/h. La red de estaciones de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca indica que la humedad relativa descenderá drásticamente hacia las 15:00, situándose cerca del 40%. Esta rotación del viento al sector oeste-sudoeste garantizará una tarde estable, ideal para actividades al aire libre, siempre que se cuente con abrigo liviano.

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Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

Para el resto del sudoeste bonaerense, la situación será de estabilidad tras el paso del frente frontal. En Punta Alta y Médanos, las condiciones serán idénticas a las de Bahía, con marcas térmicas que no superarán los 22°C. No rigen alertas meteorológicas por tormentas para hoy, ya que el sistema de mal tiempo se desplazará hacia el noreste de la provincia, dejando a nuestra región bajo un sistema de alta presión.

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En la costa, específicamente en Monte Hermoso, el viento será persistente y marcará un día típicamente otoñal. Los reportes rurales sugieren que en las zonas de campo la mínima podrá perforar los 8°C durante la noche. La visibilidad será excelente en todas las rutas de la región, facilitando el tránsito vehicular, aunque se recomienda precaución por las ráfagas laterales que afectarán a los vehículos de gran porte en la Ruta 3 y 22.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

La tendencia para el resto de la semana muestra un paulatino ascenso de las marcas térmicas. Para mañana jueves, el viento rotará al sector norte, lo que permitirá que el termómetro escale hasta los 25°C. Hacia el fin de semana, el aire cálido se consolidará en la región, proyectando un sábado y domingo con máximas que rondarán los 29°C o 30°C, manteniendo condiciones de buen tiempo y cielo despejado.