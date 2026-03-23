El inicio de la semana en el sudoeste bonaerense estará marcado por el ingreso de una masa de aire frío que barrió la humedad de los días previos. Luego de una madrugada inestable, el cielo comenzó a despejarse y el viento rotó al sector sudoeste con intensidad. Esta situación climática garantizará una atmósfera limpia y seca tanto en el radio urbano como en la zona portuaria.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

La mañana comenzó con una temperatura fresca y un cielo parcialmente nublado que tendió a despejarse rápidamente. En el centro bahiense, los registros del Servicio Meteorológico Nacional indicaron una fuerte presencia de viento desde el cuadrante sur. La visibilidad se mantuvo excelente, sin presencia de polvo en suspensión, debido a la humedad remanente en la capa superficial del suelo tras las precipitaciones aisladas de ayer.

Clima lunes 23 de marzo

En la zona de Ingeniero White y General Cerri, la influencia del estuario profundizó la sensación de frescura durante las primeras horas. Las ráfagas del sudoeste alcanzaron los 55 km/h en la zona portuaria, lo que obligó a extremar precauciones en las actividades de muelle. La máxima prevista para hoy apenas superará los 20°C, consolidando un ambiente otoñal que se sentirá con fuerza hacia la caída del sol.

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Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

En localidades vecinas como Punta Alta y Médanos, el panorama fue similar con un marcado predominio de vientos secos. Según los reportes de las estaciones meteorológicas de la Bolsa de Cereales de Bahía Blanca, la zona rural del partido de Villarino percibió ráfagas que secaron rápidamente los caminos. No se emitieron alertas por tormentas para hoy, aunque el SMN mantuvo el aviso por vientos intensos para toda la franja costera.

Guía de destinos bonaerenses para visitar durante el fin de semana largo

Hacia el balneario de Monte Hermoso, el viento impactó de frente sobre la línea de playa, lo que provocó un oleaje importante y un descenso de la temperatura del agua. Los habitantes de la región debieron retomar el abrigo pesado ante el cambio brusco de masa de aire. La visibilidad en las rutas 3 y 22 fue total, permitiendo un tránsito fluido sin las complicaciones habituales del polvo ante vientos del norte.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Las previsiones indicaron que el sistema de alta presión se instalará sobre la región, lo que provocará una rotación del viento hacia el sector noreste a partir de mañana. Este fenómeno permitirá un paulatino ascenso de las temperaturas máximas, que podrían alcanzar los 27°C hacia el jueves. Sin embargo, las noches continuarán siendo frescas, manteniendo el patrón típico de la transición estacional en nuestro sudoeste bonaerense.