El cielo se presentó mayormente soleado durante la mañana en Buenos Aires. A las 13:00, la temperatura alcanzó los 15°C con una humedad del 46% y vientos de 13 mph desde el noroeste. Para lo que resta del día, se espera una jornada estable. El pronóstico anticipa que las condiciones se mantendrán mayormente despejadas, aunque con nubosidad que aumentará hacia la noche.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: jornada estable con temperaturas en ascenso y vientos moderados

Cómo seguirá el clima en CABA y el Conurbano este 28 de abril

La tarde transcurrirá con condiciones estables y cielo mayormente soleado en todo el AMBA. La temperatura máxima alcanzará los 18°C, ofreciendo un ambiente templado para quienes deban realizar actividades al aire libre. La probabilidad de precipitaciones durante el día se mantendrá muy baja, situada en un 10%, por lo que no se esperan complicaciones meteorológicas significativas para el regreso a casa durante la tarde.

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Hacia la noche, el cielo se tornará mayormente nublado, aunque se mantendrá la estabilidad atmosférica en la región. La temperatura mínima descenderá hasta los 9°C, lo que marcará un ambiente fresco para el cierre de la jornada. Al igual que durante el día, la probabilidad de lluvias para la noche se mantendrá en un 10%, garantizando una noche sin eventos de precipitaciones en CABA y el Conurbano.

Alertas vigentes y tiempo en el interior del país

El Servicio Meteorológico Nacional reporta alertas de nivel amarillo por vientos intensos que afectan principalmente a las provincias del sur y oeste del país, como Chubut, Río Negro, Neuquén y el suroeste de Mendoza, donde también se registra alerta por viento Zonda. En estas zonas, se recomienda extremar precauciones, evitar salir si no es necesario y asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas.

Clima en Bahía Blanca: cielo mayormente nublado y probabilidad de lluvias hacia la noche

Mientras tanto, en el resto de las provincias centrales y del norte, el panorama meteorológico se presenta con mayor estabilidad, aunque con variaciones térmicas propias de la temporada otoñal. La situación en el interior sigue bajo monitoreo constante, especialmente en aquellas regiones donde los fenómenos de viento y Zonda poseen capacidad de daño, requiriendo que la población se mantenga informada por los canales oficiales.

Pronóstico para mañana: ¿cambian las condiciones?

Para la jornada de mañana miércoles 29 de abril, se espera una continuidad en las condiciones de estabilidad general. El cielo presentará poca nubosidad y se prevé una tendencia en ascenso para las temperaturas máximas, permitiendo un clima más agradable. Los vientos soplarán de forma moderada, manteniendo el ambiente templado durante gran parte del día en toda el área metropolitana y alrededores