Una intensa masa de aire húmedo predominará durante toda la jornada en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) este miércoles 10 de junio, generando importantes reducciones de visibilidad y nubosidad compacta. El organismo oficial prevé que las condiciones inestables se profundicen hacia el cierre del día.

A nivel nacional, el Sistema de Alerta Temprana (SAT) emitió una alerta amarilla por fenómenos que afectarán la visibilidad en el centro del país por neblinas densas, además de un aviso por fuertes ráfagas de viento y nevadas severas focalizadas en la región de la Patagonia y los sectores cordilleranos.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy miércoles 10 de junio

La jornada metropolitana comenzó con una mínima de 10°C y un porcentaje de humedad del 89%, factores que propiciaron la formación de bancos de niebla cerrados. La visibilidad se mantendrá regular en las primeras horas, por lo que se exige extrema precaución en autopistas y accesos a la Capital Federal.

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Hacia la tarde, el termómetro registrará un leve ascenso hasta alcanzar una máxima de 16°C. Los vientos se mantendrán predominantemente del sector norte rotando de forma leve al noreste, con velocidades estimadas de entre 4 y 8 kilómetros por hora, lo que mantendrá el ambiente templado pero pesado.

Clima miércoles 10 de junio

Para la franja nocturna, la atmósfera presentará una desmejora con una probabilidad de precipitaciones de entre el 10% y 40%. Según los modelos del SMN, se tratará de lluvias débiles, lloviznas aisladas y de corta duración, con temperaturas que se estabilizarán en los 13°C hacia la medianoche.

En las distintas zonas del Gran Buenos Aires las marcas serán heterogéneas. El norte y el oeste del conurbano registrarán valores térmicos similares a la Capital, mientras que en sectores del sur como Avellaneda la máxima no superará los 14°C, con un cielo completamente cubierto durante toda la tarde.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El panorama nacional presenta complicaciones meteorológicas de cuidado. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente una alerta amarilla por nevadas intensas que afectarán principalmente a la zona cordillerana de la provincia de Mendoza y de la provincia de Neuquén, donde el transporte vial podría sufrir interrupciones por acumulación de nieve.

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De manera simultánea, rige una alerta amarilla por vientos del sector oeste con ráfagas que pueden superar los 80 kilómetros por hora en la provincia de Santa Cruz y en la provincia de Chubut. Las autoridades recomiendan asegurar elementos sueltos y evitar actividades al aire libre en las zonas de meseta.

En el norte del país, provincias como Formosa y Chaco experimentarán condiciones de buen tiempo con cielos parcialmente nublados y temperaturas máximas estables que rondarán los 22°C, bajo la influencia de una cuña de alta presión que bloquea el ingreso de frentes inestables en dicha región.

Pronóstico extendido y tendencia semanal

El análisis de la tendencia para los próximos días muestra que la inestabilidad se disipará rápidamente. Para el jueves 11 de junio, el SMN anticipa una rotación de vientos hacia el sudoeste, lo que permitirá limpiar la nubosidad y dejará un cielo ligeramente nublado con marcas de 11°C de mínima y 16°C de máxima.

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Hacia el viernes 12 de junio se consolidará la entrada de un frente de aire seco, manteniendo las temperaturas entre los 9°C y los 16°C. Esta masa de aire garantizará condiciones estables de cara al inicio del fin de semana, sin probabilidad de lluvias en toda la región pampeana.

Los modelos a mediano plazo indican que el invierno comenzará con marcas térmicas normales para la época. No se prevén irrupciones de frentes polares extremos ni heladas generalizadas en el AMBA durante la primera quincena del mes, sosteniéndose una marcada regularidad meteorológica.

BGD/DCQ