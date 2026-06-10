Un incremento en los registros térmicos aliviará temporalmente el ambiente invernal en la costa. El viento soplará de manera constante y generará algo de oleaje, mientras que el sol alternará con bancos de nubes a lo largo de toda la jornada. Será un día apto para actividades breves al aire libre, siempre resguardándose de las corrientes de aire.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

El termómetro marcará un piso de 7°C durante la madrugada en General Pueyrredon, pero trepará hasta alcanzar una máxima de 15°C en las primeras horas de la tarde. La nubosidad se presentará en forma de cielo parcialmente cubierto. En la zona del Puerto, la influencia marina mantendrá la humedad elevada, mientras que el sector pesquero registrará olas moderadas debido a la circulación permanente del cuadrante noroeste.

Clima miércoles 10 de junio

Por su parte, los sectores continentales alejados del mar experimentarán matices más frescos. En las localidades de Batán y Sierra de los Padres, la amplitud térmica se sentirá con mayor fuerza debido a la altitud y la geografía local. El viento del noroeste correrá allí con ráfagas estimadas entre los 21 y 42 kilómetros por hora, lo que exigirá precaución extra en las zonas de arboledas.

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Alertas y clima en la Costa Atlántica

El mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional no exhibirá clasificaciones de riesgo meteorológico ni advertencias de Defensa Civil para el partido de General Pueyrredon. Las condiciones de estabilidad se replicarán en los distritos vecinos. Ciudades balnearias cercanas como Miramar y los parajes de Mar Chiquita presentarán idéntico panorama con marcas térmicas estables, vientos del noroeste y nula probabilidad de precipitaciones significativas.

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Hacia el norte de la Costa Atlántica, el panorama en Villa Gesell y Pinamar contemplará un escenario similar, con vientos que rotarán levemente pero sostendrán la masa de aire templado. Las ráfagas costeras se mantendrán dentro de los parámetros normales para la época invernal. El mar presentará condiciones de navegación estándar, sin reportes de sudestada ni desbordes en los canales de drenaje bonaerenses.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

El aire frío regresará hacia el día viernes, por lo que las marcas térmicas retrocederán bruscamente de cara al descanso. El sábado y el domingo registrarán mínimas de apenas 4°C y máximas que difícilmente superarán los 11°C en La Feliz. Los turistas y residentes deberán preparar abrigos pesados, ya que el ingreso de un frente del sudoeste provocará heladas y aumentará notablemente la percepción del frío.