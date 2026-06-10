El ambiente invernal dominará por completo la jornada de hoy en toda la región. Vos vas a sentir el impacto del aire polar desde temprano, lo que obligará a salir con abrigo pesado en Rosario y todo el Gran Rosario. Las condiciones se mantendrán secas, pero el viento del cuadrante sur aumentará la sensación de frío durante la tarde.

El tiempo en Rosario, Funes y el Cordón Industrial

La mañana comenzará con temperaturas extremadamente bajas y una humedad que rondará el 75%, disminuyendo por la tarde. No habrá probabilidad de lluvias hoy, por lo que el cielo lucirá mayormente despejado sobre el Monumento a la Bandera. Cerca del Río Paraná, el viento soplará con intensidad moderada y hará que el ambiente se perciba aún más hostil.

Clima miércoles 10 de junio

En localidades como Funes y Roldán, las heladas matutinas serán intensas debido a la menor densidad urbana. El Cordón Industrial también registrará marcas térmicas muy bajas, aunque la radiación solar aliviará la situación hacia el mediodía. En la zona de islas se prevé un panorama similar, con baja sensación térmica por el efecto del agua.

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Alertas y clima en el sur de la provincia de Santa Fe

El Servicio Meteorológico Nacional emitirá reportes de vigilancia por bajas temperaturas para todo el sur provincial. Localidades como San Lorenzo y Villa Constitución registrarán marcas térmicas idénticas a la cabecera departamental, con sectores suburbanos expuestos a congelamiento periférico. La estabilidad atmosférica dominará toda la franja del Paraná, descartando cualquier tipo de tormenta o precipitaciones.

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En Casilda y los cascos urbanos linderos, el sol brillará con fuerza pero no logrará calentar el ambiente de forma significativa. Vos vas a tener que tomar precauciones con el mantenimiento de vehículos a la intemperie por el frío extremo. Las autoridades viales mantendrán el monitoreo, aunque la ausencia de niebla facilitará el tránsito en las rutas.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Los días siguientes mantendrán la misma tónica invernal, consolidando el ingreso de esta masa de aire polar. El viento del río rotará levemente hacia el este, aportando algo más de nubosidad hacia el fin de semana pero sin traer alivio térmico inmediato. Vos vas a tener que prepararte para varias jornadas consecutivas con mínimas cercanas a cero.