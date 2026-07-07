El invierno más crudo se instala con firmeza en el Área Metropolitana de Buenos Aires. La irrupción de una masa de aire de origen polar mantiene en vilo a los especialistas del Servicio Meteorológico Nacional, quienes confirmaron una fuerte caída en los registros térmicos durante la madrugada y el amanecer.

Las primeras horas de la jornada presentarán el núcleo más duro del fenómeno invernal en la región capitalina. Ante este escenario, el organismo oficial mantiene el monitoreo constante debido al alerta amarilla por temperaturas extremas que abarca a la Capital y múltiples provincias argentinas.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy martes 7 de julio

Las condiciones climáticas para este martes reportan una marcada amplitud térmica. La temperatura mínima consolidada se ubica en los 4°C, aunque la sensación térmica descendió hasta los 3°C en áreas urbanas debido a la persistencia de un viento leve pero constante que sopla desde el oeste a unos 9 mph.

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Clima martes 7 de julio

Hacia la tarde la situación tenderá a estabilizarse de forma paulatina. El sol intermitente permitirá un ascenso térmico hasta alcanzar una máxima estimada en 16°C. Los especialistas del SMN estimaron un porcentaje de humedad promedio del 60% y descartaron la probabilidad de lluvias, fijando la chance de precipitaciones en un piso estricto del 10%.

En los distritos del Gran Buenos Aires el impacto del frío se profundizará. Hacia la zona norte y el oeste bonaerense se prevén marcas térmicas reales más bajas que en el territorio porteño durante la mañana, con registros mínimos que rozarán los 2°C, acompañados de cielo algo nublado y vientos rotando al noroeste de hasta 12 mph hacia el mediodía.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El Sistema de Alerta Temprana activó el nivel de alerta amarilla por frío extremo para un total de 11 jurisdicciones. Las provincias afectadas por este invierno riguroso son Buenos Aires, Entre Ríos, Misiones, Corrientes, San Luis, San Juan, La Rioja, Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Jujuy, donde las marcas se sitúan muy por debajo de los promedios estacionales.

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De manera paralela, la Patagonia enfrenta condiciones de alta inestabilidad climática. Se emitieron alertas meteorológicas amarillas por vientos intensos y lluvias focalizadas en el sector este de las provincias de Neuquén y Chubut.

Para la región cordillerana del sur nacional rigen advertencias específicas por nevadas copiosas. Las autoridades meteorológicas estiman acumulados de agua de entre 10 y 30 milímetros, sin descartar episodios de lluvia y nieve mezclada en las localidades de menor altitud.

Pronóstico extendido y tendencia semanal

El análisis de la tendencia para los próximos días confirma que el ambiente invernal continuará predominando, aunque con algunas variaciones en la cobertura nubosa. Para el miércoles 8 de julio se anticipa una jornada de cielo predominantemente nublado, con una temperatura mínima que ascenderá a los 9°C y una máxima que se posicionará en los 15°C bajo la influencia de vientos del norte.

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La celebración del Día de la Independencia, el jueves 9 de julio, transcurrirá con condiciones estables pero con abundante nubosidad. Los modelos numéricos del SMN proyectan un termómetro que oscilará entre los 9°C de base y los 17°C de máxima, manteniendo una baja probabilidad de precipitaciones aisladas hacia el cierre del día.

La tendencia hacia el fin de semana largo expone la llegada de un nuevo pulso de aire frío. Durante el viernes 10 de julio se prevé un marcado descenso de la temperatura máxima, la cual apenas alcanzará los 11°C, consolidando un ambiente gris y húmedo que se extenderá de forma homogénea sobre toda la región central del territorio nacional.