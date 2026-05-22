La jornada presentará temperaturas invernales que obligarán a reforzar el abrigo diario en toda el área metropolitana, consolidando un panorama de nubosidad persistente que afectará la visibilidad en las primeras horas, aunque el Servicio Meteorológico Nacional descartará la probabilidad de precipitaciones en la Ciudad de Buenos Aires, el CABA y el AMBA, garantizando un Pronóstico estable para el movimiento vehicular y peatonal.

El aire frío de origen polar marcará el ritmo de la mañana con temperaturas mínimas que se ubicarán en torno a los 7 grados, mientras que la máxima apenas alcanzará los 13 grados durante la tarde. El cielo permanecerá mayormente cubierto, y la densa nubosidad actuará como una barrera que impedirá que el sol caliente la superficie, generando un ambiente sumamente fresco durante todo el día.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 22 de mayo

La sensación térmica se mantendrá muy baja debido a la combinación de la humedad, que rondará el 71 por ciento, y la circulación de vientos leves provenientes del sector este, rotando luego hacia el noreste. En la Ciudad de Buenos Aires, las ráfagas no superarán los 19 kilómetros por hora, lo que evitará un efecto de enfriamiento extremo por viento, aunque la atmósfera conservará una clara condición invernal de principio a fin.

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Clima viernes 22 de mayo

En el Conurbano bonaerense, especialmente en las zonas suburbanas del Gran Buenos Aires, el termómetro registrará valores mínimos aún más rigurosos, descendiendo hasta los 4 o 5 grados en los partidos del sur y del oeste. La visibilidad se presentará buena en términos generales, pero la presencia de bancos de niebla matinales en las áreas de autopistas requerirá máxima precaución al conducir en las primeras horas de la mañana.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El panorama nacional mostrará una marcada estabilización climática tras el cese de las alertas amarillas por vientos intensos en el norte. Las provincias de Jujuy y Salta experimentarán una sensible disminución en la intensidad de sus ráfagas en la región de la Puna, ingresando en una etapa de tiempo frío pero más calmo, con cielos que variarán de mayormente cubiertos a parcialmente despejados hacia el mediodía.

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En el litoral y el centro del territorio, provincias como Entre Ríos y Misiones mantendrán un ambiente fresco con nubosidad variable, dejando atrás las advertencias por temperaturas extremas. La masa de aire frío de origen austral continuará dominando la Patagonia y la región pampeana, provocando heladas matinales aisladas en las zonas rurales de la provincia de Buenos Aires, La Pampa y Río Negro.

Pronóstico extendido

La tendencia para los próximos tres días anticipará el desarrollo de un fin de semana largo con un paulatino y leve ascenso de las marcas térmicas. El sábado y el domingo registrarán mínimas de entre 9 y 11 grados, mientras que las máximas se elevarán paulatinamente hasta alcanzar los 15 y 16 grados, bajo condiciones de cielo algo a parcialmente nublado por la persistencia de vientos del sector noreste.

Hacia el próximo lunes 25 de mayo, la rotación del viento aportará una mayor masa de aire templado sobre el centro del país. Esto provocará que el termómetro muestre un salto notorio, con una temperatura mínima estimada en 12 grados y una máxima que llegará a los 19 grados por la tarde, consolidando un feriado patrio con clima sumamente agradable y sin amenazas de tormentas a la vista.