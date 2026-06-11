El termómetro marcó 14°C al mediodía en la Capital Federal, mientras el cielo comenzó a despejarse tras una mañana gris y húmeda. La tendencia para las próximas horas consolidará un ambiente fresco pero agradable, ideal para el regreso a casa, impulsado por vientos moderados del sector sur que desplazarán por completo la nubosidad residual.

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La nubosidad disminuyó drásticamente en toda la región metropolitana y dará paso a una tarde con cielo mayormente despejado. La temperatura máxima estimada rozará los 16°C, consolidando un ambiente templado por la acción del sol, lo que dejará atrás la inestabilidad que amenazó las primeras horas de la jornada laboral en los distintos accesos a la ciudad.

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Para la noche, las condiciones meteorológicas se mantendrán completamente estables y se descartaron probabilidades de lluvias de forma definitiva. El ingreso de aire frío provocará un rápido descenso térmico, por lo que el día cerrará con unos 9°C; te sugiero que salgas con abrigo si planeás volver tarde a tu hogar.

Alertas vigentes y tiempo en el interior del país

El Servicio Meteorológico Nacional reportó que no rigen Avisos a Corto Plazo por tormentas fuertes para Buenos Aires, aunque emitió alertas amarillas por vientos intensos en la Patagonia. Una masa de aire frío avanzó sobre el sur del país, provocando ráfagas que superaron los 80 kilómetros por hora en la costa de Santa Cruz y Tierra del Fuego.

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En el norte argentino, el panorama lució completamente diferente con marcas térmicas que superaron los 25°C en Formosa y misiones bajo un cielo parcialmente nublado. Sin embargo, el frente frío que ya ingresó a la provincia de Buenos Aires avanzará gradualmente hacia el centro del territorio nacional durante el resto de la jornada.

Pronóstico para mañana: ¿cambian las condiciones?

El viernes arrancará con un ambiente bastante más frío y heladas aisladas en las zonas suburbanas del Conurbano. La mínima perforará los 6°C en las primeras horas, pero el cielo completamente despejado y el viento del norte ayudarán a que la tarde resulte muy agradable, con una máxima que volverá a alcanzar los 15°C.