El panorama meteorológico para este jueves 11 de junio de 2026 en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) estará marcado por una transición significativa. Las primeras horas de la jornada presentarán condiciones de alta inestabilidad, dominadas por la presencia de bancos de niebla densa y lloviznas aisladas que afectarán la visibilidad en los principales accesos.

La situación vial puede tornarse compleja durante el amanecer debido a la drástica reducción de la visibilidad en autopistas y rutas del conurbano. Los especialistas sugieren extremar las precauciones al conducir. Hacia el mediodía, el ingreso de una masa de aire seco comenzará a disipar la nubosidad de manera progresiva.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy jueves 11 de junio

De acuerdo con los datos oficiales provistos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires registrará una temperatura máxima de 17°C y una mínima de 10°C. La humedad se mantendrá en niveles elevados, promediando el 82%, lo que acentuará la sensación de frescor húmedo durante las primeras horas de la mañana.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Los vientos predominarán del sector norte, rotando levemente hacia el noroeste por la noche, con velocidades estimadas entre los 7 y 12 kilómetros por hora. No se proyectan ráfagas de intensidad ni probabilidad de precipitaciones reglamentarias para la tarde o la noche, consolidando una marcada estabilidad tras el paso de las lloviznas matinales.

Clima jueves 11 de junio

En el cordón del Gran Buenos Aires, las condiciones térmicas mostrarán ligeras asimetrías geográficas. Hacia la zona norte, en localidades como Escobar, el termómetro iniciará con una mínima de 8°C y trepará hasta los 17°C, con registros de humedad que rozarán el 96% en las primeras horas del día.

Por su parte, el sector sur del conurbano, tomando como referencia el partido de Esteban Echeverría, experimentará una mínima de 9°C y una máxima de 17°C. Los vientos en esta región soplarán desde el oeste y sudoeste a una velocidad promedio de 6 kilómetros por hora, manteniendo el cielo parcialmente nublado.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) del SMN mantiene bajo vigilancia activa la región patagónica y la cordillera central debido al avance de un frente frío. Se encuentra vigente una alerta amarilla por nevadas y vientos fuertes que afectará principalmente a la zona de alta montaña en la provincia de Mendoza y la provincia de Neuquén.

Frío polar: heladas y temperaturas bajo cero para Entre Ríos durante el fin de semana largo

En el resto del territorio nacional, los sistemas de alta presión dominarán la franja central, garantizando condiciones estables en la provincia de Córdoba y la provincia de Santa Fe, con marcas térmicas máximas que oscilarán entre los 16°C y 18°C. En el norte del país, provincias como Corrientes y Misiones registrarán un ambiente más cálido, con máximas que podrían alcanzar los 20°C.

Hacia la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires, el panorama se presenta frío pero despejado. En localidades de referencia como Punta Rasa y Mar del Plata, las temperaturas se ubicarán entre los 6°C de mínima y los 14°C de máxima, con vientos moderados del sector oeste que promediarán los 15 kilómetros por hora.

Pronóstico extendido y tendencia semanal

Para el viernes 12 de junio, el pronóstico anticipa la consolidación del tiempo seco en el AMBA, con un leve descenso de la temperatura mínima que se ubicará en los 7°C, mientras que la máxima se mantendrá estable en los 16°C. El viento rotará temporalmente al sector sur, aportando aire más frío a la región metropolitana.

Cuatro provincias bajo alerta meteorológica por nevadas

Los modelos meteorológicos a mediano plazo indican que la estabilidad comenzará a quebrarse de cara al fin de semana. Para el sábado 13 de junio se proyecta un aumento considerable de la nubosidad y el retorno de la inestabilidad, con un 70% de probabilidad de lluvias aisladas hacia la tarde-noche y un incremento en la intensidad de los vientos del sudeste.

Hacia el domingo 14 de junio, el ingreso definitivo de una masa de aire de origen polar provocará un desplome térmico generalizado en toda la región central del país. En la Capital Federal y alrededores se prevé una jornada muy fría, con una mínima estimada en 3°C y una máxima que difícilmente supere los 10°C, abriendo paso a una semana con características netamente invernales.