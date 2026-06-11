El ingreso de una masa de aire frío proveniente del sur modificará las condiciones atmosféricas en toda la región urbana y portuaria. Durante este jueves 11 de junio, la rotación del viento hacia el sector noroeste aportará un ambiente ventoso que predominará a lo largo de toda la jornada, alejando cualquier probabilidad de precipitaciones y manteniendo el cielo parcialmente nublado.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

La mañana comenzará con un ambiente sumamente frío y una nubosidad variable que cubrirá parcialmente el cielo bahiense. En el centro de Bahía Blanca, el termómetro registrará una marca mínima de 6°C, con una humedad promedio que se ubicará en torno al 74%, lo que garantizará, de momento, una visibilidad buena en los accesos viales.

Clima jueves 11 de junio

Hacia la tarde, las condiciones se tornarán más rigurosas, especialmente en la zona costera de Ingiero White y en las delegaciones rurales como General Cerri. En estos sectores, la temperatura máxima alcanzará los 15°C, pero la sensación térmica será menor debido a la intensificación de los vientos del noroeste, cuyas velocidades oscilarán entre los 23 y 31 km/h, con ráfagas capaces de superar los 50 km/h.

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Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

El panorama en el resto del sudoeste bonaerense reflejará un comportamiento meteorológico similar, bajo el estricto monitoreo de los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). En la localidad vecina de Punta Alta, los registros térmicos se acoplarán al sector continental, experimentando ráfagas que agitarán las aguas costeras y que demandarán precaución en la navegación comercial y recreativa.

Frío polar: heladas y temperaturas bajo cero para Entre Ríos durante el fin de semana largo

Por su parte, el área rural cercana a Médanos y las zonas productivas relevadas por la Bolsa de Cereales mostrarán cielos mayormente limpios, aunque el polvo en suspensión por la acción eólica disminuirá levemente la visibilidad en las rutas de la región. No se registrarán alertas meteorológicas de carácter severo para hoy, por lo que el viento constituirá el principal fenómeno a seguir.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Para el viernes 12 de junio, la temperatura máxima mostrará un leve ascenso temporario y alcanzará los 17°C debido a la persistencia del cuadrante norte. Sin embargo, la tendencia hacia el fin de semana anticipará un cambio rotundo: el sábado 13 se consolidará la entrada de un frente polar que desplomará el termómetro a una máxima de solo 11°C, abriendo paso a un domingo con mínimas congelantes cercanas a los 0°C.