Una intensa masa de aire polar avanzará sobre el centro del país durante los próximos días y provocará un marcado descenso de las temperaturas en Entre Ríos, donde se esperan heladas generalizadas y registros térmicos por debajo de los 0°C durante el fin de semana largo. Entre el sábado y el próximo lunes 15 de junio, numerosas localidades podrían registrar temperaturas mínimas de entre -1°C y -4°C.

Ante la llegada de temperaturas bajo cero, las autoridades recomiendan extremar los cuidados, especialmente entre niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.

Clima en el AMBA: frío polar con temperaturas mínimas que oscilarán los 3°C para el fin de semana largo

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La intensidad del aire polar prevista para este fin de semana largo desencadenará algunas de las marcas más bajas registradas en la provincia de Entre Ríos en lo que va del 2026. Con heladas extendidas, mañanas gélidas y valores térmicos invernales, el territorio del noreste de nuestro país se prepara para afrontar un período de días marcado por el avance de uno de los pulsos de aire polar más importantes de la temporada.

La Dirección de Prevención y Seguridad Vial y la Dirección Provincial de Defensa Civil, dependientes del Ministerio de Seguridad y Justicia, mantuvieron una mesa de trabajo junto a la Dirección Provincial de Vialidad (DPV).

Frío polar: heladas y temperaturas bajo cero para Entre Ríos durante el fin de semana largo

En este marco, se dispuso la implementación de operativos de prevención activa en los distintos corredores viales de la provincia. Estos puntos contarán con patrullajes policiales reforzados con el fin de advertir oportunamente a los conductores sobre las zonas de visibilidad reducida y las calzadas comprometidas por los factores climáticos.

Los termómetros se ubicarán cerca de los 0°C en Gualeguaychú, Concordia y Concepción del Uruguay

En ciudades como Paraná, Concordia, Gualeguaychú, Victoria y Concepción del Uruguay, los termómetros podrían ubicarse cerca de los 0°C o incluso descender por debajo de ese valor en algunos momentos.

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La combinación de aire muy frío, baja humedad y escasa nubosidad, son condiciones climáticas que producen una rápida pérdida de calor durante la noche y favorece la formación de escarcha en los campos.

Se aproxima un masa de aire polar a Entre Ríos

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Los productores siguen con atención la evolución de los pronósticos debido al riesgo de heladas sobre cultivos sensibles y pasturas, especialmente en áreas donde las temperaturas podrían ubicarse varios grados por debajo del punto de congelación.

PM