Cuatro provincias bajo alerta meteorológica por nevadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este miércoles 10 de junio una alerta amarilla por nevadas de variada intensidad que afectarán principalmente a la región oeste del país, acompañada por ráfagas de viento hostiles en la zona sur de la Patagonia. La advertencia rige para el sector cordillerano de la región de Cuyo, sectores del noroeste y se extiende con fenómenos combinados hacia el extremo austral. Las provincias de Mendoza, San Juan, Chubut y Santa Cruz las más afectadas.

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Dónde hay probabilidades de nevadas

Según el informe oficial del organismo técnico, el fenómeno principal estará concentrado en la cordillera de Mendoza y San Juan, donde el área será afectada por nevadas de intensidad moderada a localmente fuertes. Se prevén valores de nieve acumulada entre 10 y 30 centímetros, cifras que pueden ser superadas de forma puntual en los sectores de mayor altitud.

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La contingencia climática también alcanza a las zonas de cordillera de Catamarca y La Rioja, donde se anticipa un panorama complejo que dificultará la visibilidad. El mapa de alertas del SMN destaca una franja amarilla sostenida sobre el margen occidental del territorio, señalando condiciones meteorológicas con capacidad de daño.

Alerta por vientos intensos en el sur del país

Por otra parte, el temporal presentará precipitaciones en forma de viento y lluvia mezcladas en las áreas de meseta de la Patagonia. El reporte oficial detalló que para estas zonas más bajas los acumulados se ubicarán en una banda de entre 5 y 10 centímetros, mientras que hacia la tarde y noche el fenómeno se intensificará en Tierra del Fuego.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este miércoles 10 de junio una alerta amarilla por nevadas de variada intensidad que afectarán principalmente a la región oeste del país, acompañada por ráfagas de viento hostiles en la zona sur de la Patagonia.

Las provincias de Chubut y Santa Cruz afrontarán una jornada marcada por vientos del sector oeste. El SMN indicó que las velocidades de circulación sostenidas oscilarán entre los 40 y 60 kilómetros por hora.

Los especialistas advirtieron que el peligro mayor radica en las fuertes ráfagas asociadas al frente frío, las cuales pueden superar los 90 kilómetros por hora. Estas condiciones extremas afectarán tanto a las áreas costeras como a las mesetas del interior de ambas provincias patagónicas.

Las cosas a tener en cuenta ante una alerta amarilla

Ante la vigencia de la alerta amarilla, las autoridades de Protección Civil recordaron que este tipo de fenómenos implica una capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas, fundamentalmente en el transporte terrestre. Las rutas de alta montaña y los accesos a los parajes rurales del sur del país registrarán las mayores complicaciones operativas durante la jornada.

Por este motivo, los organismos viales recomendaron evitar las actividades al aire libre y circular exclusivamente con vehículos adecuados. Se solicitó portar cadenas de manera obligatoria y extremar los cuidados por la formación de capas de hielo sobre la calzada.

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Finalmente, el SMN instó a la población civil a retirar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento en las zonas urbanas de la Patagonia. También se sugirió asegurar los techos y mantener una ventilación constante en los hogares para prevenir incidentes relacionados con la calefacción monóxida ante el abrupto descenso de la temperatura.

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