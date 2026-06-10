La jornada de hoy mostrará un escenario típico del invierno austral, aunque con registros térmicos amables para la época. El viento del oeste dominará las primeras horas, aportando humedad desde los sectores costeros, pero la nubosidad compacta evitará un enfriamiento extremo en el inicio del día. No habrá precipitaciones significativas en la ciudad ni en el sector portuario.

El tiempo en Bahía Blanca, Ingeniero White y Cerri

El termómetro marcará un piso de 7°C durante la mañana, bajo un cielo que permanecerá mayormente cubierto en las tres localidades. En la zona portuaria de Ingeniero White, las ráfagas del oeste se sentirán con mayor intensidad, alcanzando velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora, lo que generará una sensación térmica ligeramente inferior a la temperatura real.

Clima Bahía Blanca

Hacia la tarde, el ambiente templado ganará terreno en el centro bahiense y en los campos de General Cerri, impulsando la temperatura máxima hasta los 16°C. El viento rotará levemente hacia el noroeste de manera sostenida, manteniendo una humedad ambiente cercana al 86 por ciento. La visibilidad resultará óptima, descartándose fenómenos de polvo en suspensión. En la noche, el registro térmico descenderá hasta los 12°C bajo un panorama estable.

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Alertas y clima en el sudoeste bonaerense

El mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional no reportará advertencias por tormentas ni ráfagas extremas para nuestra región en el corto plazo. No obstante, las localidades vecinas experimentarán matices climáticos propios de la influencia costera y serrana. En Punta Alta y el balneario Monte Hermoso, el viento soplará con características similares al sector portuario bahiense, registrando marcas térmicas estables que oscilarán entre los 8°C y los 15°C.

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Hacia el oeste, los productores rurales asociados a la Bolsa de Cereales en el partido de Villarino, especialmente en el área de Médanos, observarán un cielo cubierto pero con nulas probabilidades de lluvias. Las temperaturas en el sector agropecuario del sudoeste bonaerense sostendrán una amplitud térmica moderada, ideal para los trabajos de campo estacionales, siempre bajo la persistente presencia de nubosidad baja que cubrirá la región durante toda la jornada.

Pronóstico extendido: la tendencia para los próximos días

Las proyecciones meteorológicas indicarán que las condiciones estables continuarán durante el jueves, jornada en la que el sol ganará mayor protagonismo y la máxima repetirá los 16°C. Sin embargo, el ingreso de un frente frío proveniente de la Patagonia hacia el inicio del fin de semana provocará un marcado descenso térmico, con mínimas que tocarán los 2°C el sábado.