El termómetro marcó 14°C al mediodía en la Capital Federal, bajo un cielo que alternó nubes y sol tras las neblinas matinales que afectaron la visibilidad en los accesos. La tendencia para las próximas horas anticipa una rotación del viento hacia el sector sur, lo que frenará el leve ascenso de la temperatura y aportará mayor sensación de Vectorsidad de cara al regreso a casa.

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La tarde continuará con nubosidad en aumento y una marca máxima que difícilmente superará los 16°C en toda la región metropolitana. El viento sur soplará con ráfagas moderadas, incrementando el enfriamiento ambiental, por lo que resultará indispensable contar con abrigo extra si pensás quedarte al aire libre durante las últimas horas del día.

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Para la noche, el cielo estará mayormente cubierto en el Conurbano y la Ciudad, con una temperatura que caerá hasta los 10°C antes de la medianoche. Las probabilidades de precipitaciones aisladas se mantendrán bajas, inferiores al 10%, descartando por ahora tormentas significativas para el cierre de esta jornada invernal en todo el aglomerado urbano.

Alertas vigentes y tiempo en el interior del país

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo bajo estricta vigilancia la zona cordillerana mediante alertas por vientos intensos y nevadas copiosas en las provincias patagónicas y de la región de Cuyo. No se registraron Avisos a Corto Plazo (ACP) de extrema urgencia para la zona central, aunque el frente frío avanzó con velocidad modificando las condiciones en toda la llanura pampeana.

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En Córdoba y el sur de Santa Fe, el viento cambió temprano y generó un marcado descenso térmico con ráfagas que alcanzaron los cuarenta kilómetros por hora. Mientras tanto, el norte del país retuvo las marcas más elevadas de la jornada, superando los 24°C, aunque la inestabilidad crecerá hacia el final del día en el litoral.

Pronóstico para mañana: ¿cambian las condiciones?

La próxima jornada arrancará con un ambiente sumamente frío y marcas mínimas que rondarán los 7°C en las áreas urbanas del AMBA. El viento sur consolidará su presencia durante el jueves, dejando un cielo parcialmente nublado pero sin chances de lluvia, lo que obligará a salir de casa con ropa térmica desde las primeras horas de la mañana.

LV