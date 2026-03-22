El domingo en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano comenzó con un marcado descenso de la temperatura y condiciones de estabilidad tras el paso del frente frío. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) retiró las alertas por tormentas, aunque persistió una brisa moderada del sector sur que mantuvo el ambiente fresco durante la madrugada, ideal para quienes buscaron descanso luego de la inestabilidad.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 22 de marzo

En la Ciudad de Buenos Aires, el cielo lució mayormente despejado durante las primeras horas y la temperatura mínima tocó los 13°C. La humedad bajó drásticamente respecto al sábado, situándose cerca del 55%, lo que brindó una sensación de aire seco y agradable. Hacia la tarde, la máxima subió hasta los 25°C, con vientos leves del sudeste que rotaron al este, permitiendo disfrutar de actividades al aire libre sin mayores contratiempos.

Científicos hallan en Río Negro a un dinosaurio diminuto y reescriben una parte perdida de la evolución

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Para el Gran Buenos Aires, el escenario resultó similar, aunque en zonas suburbanas del tercer cordón los registros matutinos descendieron hasta los 11°C. La nubosidad aumentó de forma parcial hacia la noche, pero no se registraron precipitaciones en ninguna localidad del área metropolitana. Las ráfagas de viento, que el sábado complicaron la circulación, disminuyeron su intensidad y apenas promediaron los 20 km/h durante el resto de la jornada dominical.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El sistema de alertas del SMN mantuvo bajo vigilancia por tormentas fuertes a las provincias de Santa Fe, Entre Ríos y el sudeste de Santiago del Estero. En estas regiones, el aire cálido todavía opuso resistencia al avance del frente frío, lo que generó chaparrones aislados y actividad eléctrica durante la mañana. Por su parte, en Corrientes y Misiones, se mantuvo el ambiente caluroso y húmedo con temperaturas que superaron los 30°C antes del cambio de tiempo.

En la región patagónica, las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego enfrentaron una alerta amarilla por vientos intensos del sector oeste. Las ráfagas superaron los 80 km/h en zonas cordilleranas, mientras que en Mendoza y San Juan predominó el tiempo estable con cielo despejado. En el resto del país, la masa de aire frío estabilizó las condiciones, disipando la nubosidad en la franja central y bajando las marcas térmicas mínimas.

Pronóstico extendido

La tendencia para los próximos tres días indica que el aire frío se asentará sobre la región central del país. El lunes, la temperatura mínima se ubicará en los 16°C y la máxima alcanzará los 24°C bajo un cielo parcialmente nublado. La rotación del viento al sector norte favorecerá un leve ascenso de la humedad hacia la noche, aunque sin probabilidades de lluvias significativas para el inicio de la semana laboral.

Para el martes, se prevé una rotación definitiva del viento hacia el sur/sudoeste, lo que provocará que el termómetro caiga hasta los 12°C en las primeras horas. Será la jornada más fresca de la semana, con condiciones de alta presión que asegurarán un cielo completamente despejado. A partir del miércoles, la atmósfera recuperará temperatura paulatinamente, consolidando un otoño que finalmente se hizo presente con mañanas frescas y tardes templadas.