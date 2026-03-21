En CABA y el AMBA, el Pronóstico anticipa un sábado 21 de marzo marcado por tormentas y chaparrones, con una mínima de 19°C y una máxima de 24°C, bajo alerta amarilla por fenómenos intensos.

La jornada del sábado estará dominada por la llegada de un frente frío que traerá complicaciones desde temprano. Se espera que las precipitaciones sean constantes durante la mañana y parte de la tarde, acompañadas por ráfagas que podrían superar los 80 km/h. Este cambio rotundo en las condiciones meteorológicas obligará a recalcular cualquier plan al aire libre, ya que la inestabilidad será la gran protagonista.

El clima en CABA y el Conurbano para este sábado

Al salir de casa, notarás un ambiente pesado y muy húmedo, con una sensación térmica que se mantendrá elevada hasta que se desaten las primeras tormentas. El cielo estará completamente cubierto y las probabilidades de lluvia alcanzarán el 70% en las horas pico. Te conviene tener a mano el piloto y evitar circular por zonas anegables, ya que el agua caerá con fuerza en períodos cortos.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Clima en Mar del Plata: viernes agradable con ráfagas del noreste antes del temporal

Hacia la tarde-noche, la situación empezará a cambiar gracias a la rotación del viento hacia el sector sudoeste. Esto provocará un descenso gradual de la temperatura y ayudará a que las nubes se disipen lentamente. La jornada cerrará con una mejora definitiva en las condiciones, dejando un ambiente mucho más fresco y seco ideal para el descanso, preparando el terreno para un domingo mucho más estable.

Qué pasará con el tiempo en el resto del país

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas amarillas que se extienden a gran parte del centro del país. Provincias como Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa y el sur de Córdoba también sufrirán el avance de este sistema frontal con tormentas de variada intensidad. En San Nicolás y zonas aledañas del norte bonaerense, se esperan eventos localmente fuertes con importante actividad eléctrica durante la madrugada.

Por otro lado, la zona cordillerana de Neuquén y Mendoza estará bajo advertencia por vientos intensos y nevadas en alta montaña. En el norte argentino, las temperaturas seguirán siendo elevadas antes de la llegada del alivio, mientras que en la Patagonia el frío se hará sentir con fuerza, especialmente en el oeste de Río Negro y Chubut, donde las ráfagas serán las protagonistas de la jornada.

Pronóstico extendido: la tendencia para el resto de la semana

Tras el paso del frente tormentoso, el domingo llegará con un alivio térmico marcado y cielo despejado. La tendencia indica que la estabilidad se mantendrá durante el lunes y el martes feriado, con máximas que no superarán los 23°C. Será un periodo de tiempo seco y agradable, ideal para aprovechar el fin de semana largo antes de que la nubosidad vuelva a aumentar hacia el miércoles.