El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que hoy miércoles el tiempo se presentará estable y muy agradable en la Capital Federal. No rigen alertas meteorológicas para la zona metropolitana, donde la temperatura máxima alcanzará los 23°C o 25°C según el sector. Los vientos leves del noreste aportarán una cuota de humedad moderada, pero sin riesgo de precipitaciones para todo el día.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 25 de marzo

Durante la mañana, el ambiente se percibirá algo fresco con una mínima de 15°C, por lo que será necesario salir con un abrigo liviano. El cielo permanecerá despejado o apenas algo nublado, con una visibilidad óptima de 10 kilómetros. La humedad promediará el 61%, lo que generará una sensación térmica muy similar a la temperatura real, sin agobios ni extremos térmicos que alteren la rutina laboral de los porteños.

Clima miércoles 25 de marzo

Hacia la tarde y la noche, la rotación de los vientos al sector este a unos 10 km/h refrescará levemente el ambiente. En el Gran Buenos Aires, especialmente en las zonas más alejadas del río, la amplitud térmica será más marcada y la temperatura descenderá más rápido al ocultarse el sol. No obstante, las ráfagas serán prácticamente inexistentes, asegurando una jornada de calma atmosférica total en todo el territorio del AMBA.

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Alertas y clima en el resto de Argentina

El panorama será muy diferente en el sur del país, donde el Sistema de Alerta Temprana (SAT) mantiene vigente una alerta naranja y amarilla por vientos intensos. En la provincia de Santa Cruz, las ráfagas del sector oeste superarán los 100 km/h, afectando principalmente las zonas costeras y cordilleranas. También la provincia de Tierra del Fuego enfrentará condiciones de fuerte ventarrón durante gran parte de este miércoles.

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Por otro lado, la inestabilidad se desplazará hacia el norte. En las provincias de Corrientes y Formosa, persistirá la probabilidad de lluvias aisladas, aunque la intensidad de las tormentas tenderá a disminuir en comparación con los días previos. En el resto de la región central, provincias como Córdoba y Santa Fe compartirán el buen tiempo reinante en Buenos Aires, con cielos mayormente limpios y temperaturas templadas.

Pronóstico extendido

La tendencia para los próximos días indica que la masa de aire seco se mantendrá firme sobre el centro del país. Para el jueves 26, la temperatura mínima subirá levemente hasta los 17°C y la máxima se estacionará en los 26°C. El cielo continuará algo nublado, pero el sol seguirá ganando la pulseada, permitiendo que la semana laboral continúe sin mayores sobresaltos meteorológicos ni necesidad de paraguas.

El viernes 27 se presentará con un incremento de la nubosidad y una rotación del viento que traerá mayor humedad desde el sector noreste. Esto generará una atmósfera más pesada hacia el fin de semana, con marcas térmicas que oscilarán entre los 18°C y los 26°C. Recién para el sábado por la mañana aumentarán las probabilidades de chaparrones aislados, cortando esta racha de buen tiempo que dominará el resto de la semana.