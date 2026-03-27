El Servicio Meteorológico Nacional informa que la jornada en el Área Metropolitana de Buenos Aires presentará condiciones de inestabilidad creciente. Con una temperatura mínima de 20°C y una máxima que alcanzará los 24°C, el cielo permanecerá mayormente cubierto. Lo más relevante será la probabilidad de precipitaciones, que se mantendrá en un 50% tanto durante el día como en la noche.

Pronóstico en CABA y Conurbano para hoy 27 de marzo

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los vecinos sentirán un ambiente pesado debido a una humedad que rondará el 76%. El viento soplará leve desde el noreste a unos 11 km/h, lo que favorecerá el ingreso de nubosidad baja. No se descartan lloviznas intermitentes durante la tarde que podrán reducir la visibilidad en las principales avenidas y accesos porteños.

Clima viernes 27 de marzo

Para el Conurbano bonaerense, el panorama será similar, aunque en sectores del cordón sur y oeste las marcas térmicas podrían ser levemente inferiores. La sensación térmica se ubicará un par de grados por encima de la temperatura real hacia el mediodía. Se recomienda a los conductores circular con precaución ante la posible calzada húmeda por la tarde, especialmente en las zonas suburbanas.

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Alertas y clima en el resto de Argentina

El Sistema de Alerta Temprana del SMN mantiene bajo vigilancia el norte del país. Específicamente, la provincia de Jujuy se encontrará bajo alerta amarilla por tormentas que podrán incluir actividad eléctrica frecuente y ocasional caída de granizo. Se estima que las áreas más afectadas serán las localidades de la zona cordillerana y la Puna, con acumulados de agua significativos.

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Asimismo, otras provincias del NOA como Salta y Tucumán presentarán un clima inestable con abundante nubosidad, aunque sin alertas vigentes al momento. En la región de la Patagonia, los vientos del sector oeste predominarán en las provincias de Chubut y Santa Cruz, generando condiciones de frescura extrema pero con baja probabilidad de precipitaciones de importancia para esta jornada.

Pronóstico extendido

Para el fin de semana, la tendencia indica que la inestabilidad persistirá el sábado 28 de marzo. Se espera un ascenso de la temperatura máxima hasta los 25°C, pero con un incremento notable en la probabilidad de lluvias hacia la noche, que llegará al 70%. El viento rotará hacia el este, manteniendo niveles de humedad elevados que dificultarán el secado de ropa y la ventilación.

Hacia el domingo 29 y el inicio de la próxima semana, las condiciones comenzarán a mejorar paulatinamente. La masa de aire cálido se afianzará y llevará las máximas hasta los 27°C o 28°C bajo cielos más despejados. Esta rotación de vientos al noreste garantizará tardes templadas y agradables, consolidando un escenario de transición otoñal típico para finalizar el mes de marzo en la región pampeana.