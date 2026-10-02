El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Meteored anticipan para este viernes 2 de octubre una jornada con tiempo estable en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El día comenzará con marcas térmicas bajas durante las primeras horas de la mañana, aunque el paulatino ascenso de las marcas acompañará una tarde mucho más agradable. La jornada no contempla precipitaciones ni alertas meteorológicas activas en el conglomerado urbano, permitiendo el desarrollo normal de actividades al aire libre.

Clima en CABA y AMBA: temperatura y pronóstico para hoy

Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, la temperatura mínima se ubicará entre los 8°C y 9°C, configurando un comienzo del día verdaderamente fresco. El cielo presentará cobertura nubosa variable con periodos de nubes y claros.

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El paulatino ascenso de las marcas acompañará una tarde mucho más agradable

Hacia el mediodía y las primeras horas de la tarde, la rotación de los vientos hacia el sector noreste favorecerá un leve ascenso térmico. La temperatura máxima alcanzará los 16°C a 17°C, ofreciendo un ambiente agradable en CABA y los municipios del GBA.

El viento se mantendrá moderado con velocidades promedio de entre 13 y 22 km/h, aunque en la franja vespertina y nocturna se registrarán ráfagas que podrían alcanzar los 39 km/h.

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Para el cierre del día y durante la noche, las marcas térmicas se asentarán en torno a los 14°C a 15°C, manteniendo la estabilidad atmosférica previa al comienzo del fin de semana.

Alertas meteorológicas este 2 de octubre y el pronóstico para los próximos días

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Servicio Meteorológico Nacional no emitió avisos de nivel amarillo, naranja ni rojo para el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ni del AMBA.

En el resto del país, se monitorean las condiciones meteorológicas en el noreste y las zonas cordilleranas, aunque la mayor parte del centro del territorio nacional transitará una jornada sin fenómenos extremos.

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Para el sábado 3 de octubre, las proyecciones indican una continuidad de condiciones templadas en la región metropolitana, con temperaturas máximas querondarán los 15°C a 16°C y cielo mayormente nublado.

El domingo 4 de octubre se consolidará la mejora en la rotación de la masa de aire, con un marcado repunte de la temperatura que alcanzará los 20°C de máxima con presencia de sol.

El inicio de la próxima semana mantendrá esta tendencia estable y en paulatino ascenso térmico, con jornadas agradables y temperaturas máximas previstas cercanas a los 20°C en el área urbana.