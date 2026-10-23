Las precipitaciones remanentes marcarán la transición meteorológica en el área metropolitana durante el inicio del viernes 23 de octubre, dando paso a un paulatino cese de la inestabilidad.

A lo largo de la mañana se mantendrá la presencia de nubosidad abundante, con probabilidades de precipitaciones que irán disminuyendo a medida que roten los vientos.

Clima en CABA y AMBA: cuándo se van las lluvias y la evolución para hoy

Durante las primeras horas de la madrugada se registrarán las últimas lloviznas sobre la Ciudad de Buenos Aires y los municipios del AMBA, con una probabilidad de precipitación que oscilará entre el 20% y el 40%. Hacia la mañana las condiciones comenzarán a estabilizarse, con marcas térmicas que partirán de una mínima de 13°C y un ambiente húmedo del 82%.

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A lo largo de la mañana se mantendrá la presencia de nubosidad abundante

A partir de la tarde, el viento rotará al sector sudoeste a velocidades de entre 10 km/h y 16 km/h, favoreciendo el alivio de las precipitaciones y permitiendo que la temperatura alcance los 22°C.

El cielo permanecerá entre nublado y parcialmente nublado, sin probabilidad relevante de lluvias para la segunda mitad de la jornada en la capital del país Durante la noche, la temperatura descenderá progresivamente hasta situarse en torno a los 17°C, bajo un entorno de cielo parcialmente nublado.

Alertas meteorológicas este 23 de octubre y el pronóstico para el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) no mantiene alertas por fenómenos severos para la región del AMBA, aunque se prevén tormentas aisladas en provincias del noreste argentino como Misiones y Formosa.

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Para el sábado 24 de octubre, el tiempo en Buenos Aires presentará un marcado descenso térmico propiciado por vientos sostenidos del sector sur. La jornada del sábado tendrá marcas extremas entre los 12°C y los 18°C, con abundante cobertura nubosa y ráfagas que acentuarán la sensación fresca.

El domingo 25 de octubre continuará el enfriamiento paulatino con una mínima de 11°C y una máxima que apenas rozará los 17°C. El escenario para los primeros días de la semana entrante muestra la consolidación de tiempo estable, cielos parcialmente despejados y temperaturas templadas en ascenso gradual.