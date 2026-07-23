Las condiciones meteorológicas en la Ciudad de Buenos Aires y el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) mantendrán este jueves 23 de julio un marcado perfil invernal, caracterizado por un ambiente muy frío durante las primeras horas y un incremento paulatino de la cobertura nubosa hacia el final del día.

A pesar de que la mañana se presentará con momentos de sol, el ingreso paulatino de humedad desde el sector este empezará a cambiar el panorama atmosférico regional.

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Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy 23 de julio

Durante las primeras horas de la mañana, la Ciudad de Buenos Aires registrará marcas térmicas mínimas que oscilarán entre los 7°C y 8°C en el trazado urbano, alcanzando valores inferiores en las áreas periféricas. La sensación térmica se verá condicionada por un viento constante del sector este, que soplará con intensidades de entre 10 y 20 km/h.

Clima jueves 23 de julio

Para las horas de la tarde, la temperatura máxima apenas alcanzará los 13°C. La humedad promedio rondará el 86%, lo que acentuará la percepción de fresco a frío durante toda la jornada. Hacia la tarde-noche, el cielo pasará de parcialmente nublado a mayormente cubierto.

En el Gran Buenos Aires (GBA), las discrepancias térmicas serán notables entre cordones. La zona oeste y sur del conurbano experimentará un arranque de jornada más riguroso, con temperaturas mínimas en torno a los 5°C o 6°C, mientras que en los municipios del norte y del cordón costero las marcas se estabilizarán en rangos similares a la Capital Federal. La probabilidad de precipitaciones permanece en 0% para todo el territorio metropolitano durante este jueves.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) enfoca su atención en la franja cordillerana, donde se registran condiciones extremas. Persisten advertencias del Sistema de Alerta Temprana (SAT) por nevadas intensas y vientos fuertes sobre las zonas de montaña de la Provincia de Mendoza, Provincia de Neuquén, Provincia de San Juan y Provincia de Catamarca, donde el viento Zonda y la acumulación de nieve han complicado la transitabilidad vial e interjurisdiccional.

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En la zona central, que abarca la Provincia de Córdoba, la Provincia de Santa Fe y la Provincia de Entre Ríos, predominan sistemas de alta presión que sostienen un ambiente frío y estable, aunque con bancos de niebla matinales en áreas rurales y rutas provinciales.

Hacia el extremo sur, en la Provincia de Santa Cruz y la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la circulación del sector sudoeste mantiene temperaturas bajo cero de forma sostenida y probables precipitaciones en forma de aguanieve o nieve dispersa.

Pronóstico extendido y tendencia semanal

La estabilidad atmosférica del jueves dará paso a un cambio de escenario durante el viernes 24. El aporte de aire húmedo atlántico favorecerá el desarrollo de nubosidad baja y la probabilidad de lluvias dispersas sobre la Capital Federal y el conurbano bonaerense. Las marcas térmicas se situarán entre los 8°C de mínima y 14°C de máxima.

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El panorama tenderá a mejorar con celeridad a partir del sábado 25. La rotación de los vientos hacia el sector oeste permitirá una gradual disminución de la nubosidad y el retorno de períodos con sol sostenido.

Para el domingo 26 y el inicio de la siguiente semana, las condiciones meteorológicas en la región metropolitana presentarán mañanas frías y tardes templadas, con máximas que se reacomodarán gradualmente en valores más suaves.