El termómetro marcó 12°C al mediodía en la Capital Federal, bajo un cielo gris que dejó algunas gotas aisladas en las primeras horas del lunes. El viento del sector sudeste sopló de forma sostenida, lo que aumentó la sensación de frío y consolidó una tendencia de ambiente invernal para lo que resta de la jornada en toda la región metropolitana.

Clima en Ciudad de Buenos Aires: rige una alerta amarilla por lluvias fuertes y el termómetro no superará los 15 grados

Cómo seguirá el clima en CABA y el Conurbano este 8 de junio

La nubosidad se mantendrá densa durante toda la tarde y la probabilidad de lloviznas aisladas continuará latente, especialmente en las zonas cercanas al río. La temperatura máxima apenas rozará los 14°C, por lo que el abrigo pesado será el gran aliado para quienes tengan que encarar el regreso a casa al finalizar el horario laboral.

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Hacia la noche, el panorama presentará una leve mejoría en cuanto a las precipitaciones, aunque el ambiente se tornará bastante más frío. El día cerrará con un registro térmico cercano a los 9°C y ráfagas moderadas del sudeste, condiciones que obligarán a reforzar la calefacción en los hogares del Gran Buenos Aires.

Alertas vigentes y tiempo en el interior del país

El Servicio Meteorológico Nacional emitió Avisos a Corto Plazo por lluvias intensas en el centro de la provincia de Buenos Aires, afectando a varias localidades rurales. Asimismo, rige una alerta por vientos intensos en la zona cordillerana de Mendoza y San Juan, donde el temporal de nieve complicó la circulación en los pasos fronterizos.

Clima en Mar del Plata: bajas temperaturas y probabilidad de lluvias marcarán el inicio de la semana

En el litoral y el norte del país, el clima se presentó más templado pero sumamente inestable, con tormentas aisladas que descargaron agua de manera dispar durante la mañana. Las autoridades viales pidieron extrema precaución al transitar por las rutas santafesinas y entrerrianas debido a la importante reducción de visibilidad por bancos de niebla.

Pronóstico para mañana: ¿cambian las condiciones?

El martes arrancará con un marcado enfriamiento generalizado, producto de la masa de aire polar que ingresó hoy al territorio nacional. Se prevé una mínima de apenas 6°C en las áreas urbanas, con heladas suburbanas aisladas, aunque el sol logrará abrirse paso entre las nubes a partir de la tarde para dar un leve alivio térmico.

LV