La semana laboral se inicia con condiciones meteorológicas muy adversas en el Área Metropolitana de Buenos Aires. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) oficializó un reporte de alerta meteorológica debido al avance de un sistema frontal que provocará precipitaciones generalizadas durante toda la jornada.

Los conductores deberán extremar las medidas de precaución viales desde las primeras horas de la mañana ante la drástica reducción de la visibilidad y el riesgo de anegamientos. Los fenómenos más intensos se concentrarán especialmente a lo largo de la primera mitad del día.

Pronóstico en Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense para hoy lunes 8 de junio

En la Ciudad de Buenos Aires se espera una jornada de marcado pulso inestable, con una temperatura mínima de 12°C y una máxima de 15°C. El cielo permanecerá cubierto de manera constante, registrándose niveles de humedad promedio que rozarán el 90 por ciento.

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La intensidad de las lluvias registrará variaciones geográficas marcadas, previéndose acumulados de agua que podrían alcanzar valores de entre 15 y 25 milímetros. Los vientos predominarán firmes del sector sudeste, soplando con velocidades medias de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Clima lunes 8 de junio

En el Conurbano bonaerense las condiciones se presentarán aún más rigurosas en la franja sur, afectando distritos como Avellaneda y Quilmes con ráfagas puntuales. Hacia la zona norte y el oeste, la probabilidad de lluvias se mantendrá en el orden del 40 al 70 por ciento durante la tarde.

Los valores de sensación térmica se mantendrán alineados con las marcas reales debido a la densa cobertura nubosa que impedirá el ingreso de radiación solar directa. Recién hacia la noche las condiciones tenderán a mejorar gradualmente en toda la región metropolitana.

Alertas y clima en el resto de Argentina

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) mantiene bajo alerta amarilla por lluvias fuertes a la totalidad de la provincia de Buenos Aires, con focos de tormentas localizadas en el sector costero. Las precipitaciones intensas afectarán de igual manera el sur de la provincia de Entre Ríos y el extremo este de la provincia de Santa Fe.

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Para las provincias de la región patagónica como Chubut y Santa Cruz, se determinó un cese de las alertas previas, predominando un sistema de alta presión que estabilizará el ambiente pero generará heladas matinales severas.

En la región del noroeste, las provincias de Salta y Jujuy experimentarán nubosidad variable con vientos calmos provenientes del sector este, sin probabilidad de lluvias asociadas en los valles ni en la zona de la Puna.

Pronóstico extendido y tendencia semanal

El martes 9 marcará el quiebre definitivo de la inestabilidad en el área central del país, producto de la rotación de vientos al sector sur. Se prevé un marcado descenso térmico, con una temperatura mínima que se reubicará en los 9°C y una máxima que llegará a los 15°C.

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Durante el miércoles 10 y el jueves 11 se consolidará el ingreso de una masa de aire frío y seco. Esto generará cielos parcialmente despejados tanto en CABA como en el Gran Buenos Aires, elevando levemente las máximas hasta los 16°C por la tarde debido a la mayor presencia de radiación solar.

Hacia el cierre de la semana laboral, el ingreso de un nuevo pulso anticiclónico provocará un desplome térmico generalizado en el territorio nacional. Los indicadores del SMN anticipan marcas de un dígito en las primeras horas del viernes, instalando condiciones típicas del invierno.